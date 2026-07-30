Un buon proposito per l’estate: cancellate TikTok o Instagram dal telefono, scaricatevi una app di lettura (Kindle o altre) e sostituite il tempo dello scrolling con i libri di Appunti Abbonati ad Appunti

In questa estate c’è tempo per leggere, o almeno così ci illudiamo tutti, e dunque mi sembra il momento giusto per fare il punto su Appunti e spiegare come funziona ai tanti che si sono aggiunti da poco.

Appunti è un progetto che ho avviato nel 2023, ma che è poi diventato uno sforzo collettivo, fatto dai tanti che lo scrivono e da quelli che lo leggono.

«Ci sono firme ricorrenti, altre sono quelle di amiche e amici che intervengono ogni tanto, altre ancora sono di lettori e lettrici che hanno competenze o idee da condividere. Così cresce Appunti, che è arrivato a più di 30.000 iscritti.

Ricevo spesso domande e richieste di chiarimento, provo qui a rispondere.

Come leggere Appunti

Appunti è sulla piattaforma Substack. Questo significa che si può leggere in modalità sito, qui, dal vostro computer o smartphone.

La modalità più comoda è forse però via mail, basta registrarsi e si ricevono tutti gli invii nella propria casella.

A volte le mail finiscono in Spam, o in Aggiornamenti, se usate Gmail: se volete essere sicuri di non perderle, spostatele nella cartella principale e segnatele con la stellina di “importante”.

Substack ha anche una app, che permette di leggere Appunti, di ascoltare i podcast, guardare i video ma anche di navigare tra gli altri contenuti di un’offerta sempre più ricca di Substack (c’è una modalità feed, un flusso di contenuti che ricorda il vecchio Twitter, prima che Elon Musk lo deturpasse).

I livelli di abbonamento di Appunti

Gratis

Appunti è una pubblicazione indipendente che si regge sul contributo dei lettori sotto forma di abbonamento. Non ci sono altre entrate. Per questo Appunti ha più livelli di lettura, in modo da offrire qualcosa in più a chi sceglie di contribuire con un abbonamento.

Il primo livello è quello gratuito, accessibile a tutti. Basta iscriversi e si riceveranno tutte le mail di Appunti. Molti contenuti sono leggibili per intero, di solito quelli dei collaboratori di Appunti.

Trovate qui sotto una selezione di cose interessanti uscite di recente che non richiedono un abbonamento.

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Abbonamento base ad Appunti

C’è poi un livello di abbonamento base ( 5 euro al mese, 50 euro all’anno) che permette di accedere a tutti i contenuti di Appunti che includono gli articoli a mia firma, che hanno quasi sempre il paywall, le analisi geopolitiche di Manlio Graziano, i saggi di critica letteraria di Christian Raimo, e altre iniziative che richiedono un qualche investimento, come i reportage dal Libano di Greta Cristini.

Chi sottoscrive l’abbonamento base ha anche accesso a tutto l’archivio di Appunti (che viene messo in automatico dietro paywall da Substack dopo alcuni mesi).

Per leggere i contenuti dietro paywall, basta fare login, cioè accedere a Substack con le credenziali a cui è abbinato l’abbonamento: di solito basta inserire la mail e la password, oppure se non si è scelta alcuna password cliccare sul link che si riceve via mail.

Alcune persone dicono di non riuscire a leggere anche dopo aver pagato: sulla base dell’esperienza maturata fin qua, il 99 per cento dei problemi derivano dal fatto che magari si ha l’abbonamento abbinato a una mail ma poi si prova a leggerlo con un’altra, o si prova a leggere senza aver fatto login.

A volte, ci sono problemi con la carta di credito: se avete un abbonamento mensile e a un certo punto non funziona più, può essere che la carta sia scaduta o, se prepagata, non abbia più fondi.

Solo l’utente, per ragioni di sicurezza, può intervenire sui metodi di pagamento, dunque non chiedete a noi di farlo.

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Appunti di Geopolitica

Per rispondere a una richiesta di approfondimento che arrivava da alcuni lettori, un anno fa abbiamo introdotto i l livello di abbonamento Appunti di Geopolitica (100 euro all’anno) . Non è una sottrazione ad Appunti, come temeva qualcuno, si tratta di materiali diversi.

In Appunti di Geopolitica ci sono documenti - come discorsi particolarmente rilevanti - o analisi di think tank internazionali selezionate, talvolta post presi dai social di intellettuali o protagonisti del dibattito, e altri materiali utili a decifrare la complessità del contesto internazionale.

Appunti di Geopolitica è, insomma, un livello aggiuntivo per chi cerca di andare oltre l’analisi già approfondita di Appunti e attingere a fonti più dirette e specializzate.

Chi ha l’abbonamento ad Appunti di Geopolitica ha ovviamente accesso a tutta la produzione di Appunti, anche quella compresa nell’abbonamento base.

Per abbonarsi ad Appunti di Geopolitica, basta seguire le istruzioni quando si trova il paywall nell’articolo di interesse: chi ha solo l’iscrizione gratuita dovrà pagare 100 euro, chi ha un abbonamento a pagamento la differenza tra quanto versato e 100 euro (in realtà è un po’ più complicato, pagherà la differenza tra il valore residuo dell’abbonamento e 100 euro).

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Perché nelle app i prezzi sono diversi

Quelli che vi ho indicato sopra sono i prezzi per abbonarsi ad Appunti dal web. C’è un problema specifico con le App: chi si abbona da smartphone, tramite Apple o altre piattaforme, vede dei costi diversi, perché Apple o lo store di riferimento dal quale avete scaricato Substack si trattiene una fetta consistente del prezzo di abbonamento (il mensile costa 7 euro invece di 5, per dire, che è una bella differenza, ma quei 2 euro vanno tutti alla piattaforma).

Dunque il mio consiglio è di NON abbonarvi dalla app scaricata dal cellulare, ma da link a cui arrivate dal browser: qui

I libri di Appunti

Grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che permette un supporto nell’impaginazione, da poco Appunti ha lanciato anche una linea di libri, soprattutto digitali, che permettono di leggere in formato diverso la produzione di contenuti.

Spesso è difficile seguire il flusso delle mail, già quelle del giorno prima magari si perdono nell’archivio, e dunque ecco un formato che consente di mettere ordine e leggere con calma, quando si vuole.

Un buon proposito per l’estate: cancellate TikTok o Instagram dal telefono, scaricatevi una app di lettura (Kindle o altre) e sostituite il tempo dello scrolling con i libri di Appunti.

Appunti di Geopolitica è diventata anche una rivista, che è scaricabile gratis da chi ha già l’abbonamento di quel livello, o si può comprare a parte (4,99 euro).

Poi abbiamo trasformato in ebook due saggi particolarmente significativi di Christian Raimo, affiancati da un ricco apparato di approfondimento che consente di farsi un’idea dei tanti testi citati.

Il primo è un saggio di critica letteraria dedicato a Michele Mari, il vincitore del premio Strega di cui non si può ricordare soltanto la polemica su Michela Murgia.

Il secondo libro - Faceva sempre più caldo - è una lunga ricognizione sull’importanza dei romanzi per affrontare la crisi climatica della quale tutti stiamo avvertendo le conseguenze in questa calda estate.

I modelli degli scienziati ci permettono di prevedere le evoluzioni tragiche del clima, ma la nostra capacità di elaborarne le implicazioni è limitata. La letteratura può diventare un potente supporto per pensare l’impensabile.

Anche questi libri potete acquistarli a parte, 4,99 euro ciascuno, senza necessità dell’abbonamento.

E’ un esperimento, fateci sapere cosa ne pensate.

Se avete altre domande, curiosità o suggerimenti, potete metterli qui nei commenti e cercherò di dare risposta a tutto.

Messaggio Stefano Feltri

Buona estate e, soprattutto, buone letture con Appunti

Stefano

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Appunti di Geopolitica - In Libano con Greta Cristini

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