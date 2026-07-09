Immaginiamo che qualcuno volesse, per ragioni che non conosciamo ma che si possono ricondurre a una qualunque delle inchieste sgradite fatte da Report, screditare Sigfrido Ranucci, gettare un’ombra su qualunque cosa andrà in onda nella prossima o future stagioni con la sua conduzione. Che fare?

Non sappiamo tutto sulla vicenda della bomba a Sigfrido Ranucci, sappiamo però che mancano elementi per sostenere che lui e il presunto mandante Valter Lavitola fossero d’accordo, come insinuano alcuni giornali e come, pare, sospettano alcuni investigatori.

C’è un elemento cruciale che non mi sembra di aver visto sui giornali.

Secondo la ricostruzione nelle carte giudiziarie disponibili, la catena dell’attentato sarebbe questa: Lavitola ha alcuni deliri politici, vorrebbe vedere Sigfrido Ranucci leader del “campo largo” e magari a palazzo Chigi (auguri!), dunque attiva un suo sottoposto pagato dal suo ristorante per fare non si sa bene cosa, il camerunense Gomes Tavares Clesio, che coinvolge esecutori materiali legati ad ambienti di camorra.

Pellegrino D’avino e Antonio Passariello, il 16 ottobre 2025, fanno esplodere le due auto di Ranucci davanti alla sua casa di Formia.

C’è un particolare sull’esplosivo utilizzato che è importante.