Il partito degli assassini
La gara nel centrodestra a difendere il gioielliere omicida Roggero non è soltanto propaganda pre-elettorale, ma la conferma della deriva illiberale - Con un dossier sul caso
Si mobilitano quelli che vogliono Roggero libero e cercano di usare la piazza - soprattutto virtuale - per rovesciare le sentenze e introdurre il principio di fatto della vendetta privata. Forse dovrebbero iniziare a mobilitarsi anche quelli che si sentono sicuri soltanto se un assassino come Roggero sconta la sua giusta condanna, invece di essere addirittura premiato con una grazia o un seggio
Leggi sul caso Ranucci-Lavitola
Se prendiamo alla lettera le tesi della destra sul caso del gioielliere Mario Roggero, ci rendiamo conto che siamo davanti alla più plateale negazione non soltanto dei principi costituzionali, ma di ogni idea di democrazia liberale.
La destra di governo sta rivendicando, su basi politiche, la legittimità dell’omicidio discrezionale, non sanzionabile dai tribunali.
Se chi è al potere arriva a mettere in discussione il diritto dei cittadini alla protezione da esecuzioni arbitrarie, perde ogni legittimità a governare.