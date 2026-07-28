Cosa c’è dietro la crisi politica in Ucraina
Alla fine Zelensky non ha scelto né il fronte delle riforme né l’establishment militare, ma il controllo politico
Il rimpasto suggerisce che, una volta diventata più sicura la posizione finanziaria e militare dell’Ucraina sul piano internazionale, Zelensky abbia spostato la propria priorità dalla condivisione del potere imposta dalle riforme al ripristino di un controllo politico centralizzato sulle istituzioni che determineranno la conduzione di una guerra più lunga.
Balázs Jarábik
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