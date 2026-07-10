Appunti - di Stefano Feltri

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Fleur
12m

Il fatto che molti in Italia già da tempo seguano testate straniere per sapere cosa succede nel mondo – e avere delle analisi serie e approfondite – è un dato reale e molto indicativo del vuoto in cui annaspano le testate nazionali. Mancano non solo le indagini, ma la volontà di mettersi nei fatti contro il potere. E di chiedere conto. Questo ci sembra fare Appunti, e pochi altri al momento attuale – tra le testate me ne vengono in mente due, ma con qualche riserva.

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roberto Castelli
15m

Analisi molto interessante! Condivido in pieno ciò che dici e cioè che il centro dell'attività del giornalismo è la ricerca delle notizie. ho paura che siano molti i fattori che stanno convergendo verso l'indebolimento verso il concetto stesso di Verità... In fin dei conti se le fonti informative sono moltissime e indistinguibili, come facciamo a stabilirne una gerarchia. Scriveva Hannah Arendt: il di chi persegue potere ha sempre un atteggiamento contraddittorio con la nozione di Verità... Ne vorrebbe il controllo, diffida la trasparenza... Foucault ha dedicato un ciclo di conferenze alla nozione di PArresia... In fin dei conti, sempre di questo parliamo e cioè di controllo e potere... Mi piace la tua soluzione gruppi di cittadini che, anche localmente, difendono il diritto a un'informazione indipendente... sul piano delle policy sono più in difficoltà ma stra-certo che bisogna lottare per un giornalismo indipendente e autorevole...ciao! Roberto CAstelli Dezza

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Assolutamente, procediamo.

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