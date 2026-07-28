La sua diagnosi è semplice: la rivoluzione neoliberista degli anni Ottanta ha concentrato il potere politico al centro, privatizzando al tempo stesso una parte consistente del potere economico. Lo Stato è diventato più forte nei confronti dei cittadini, ma più debole di fronte ai grandi interessi economici. Burnham vuole invertire questo processo. Jan Zielonka

La destra italiana è divisa, poco efficace e spesso attraversata da un razzismo ripugnante. Ciò non significa, però, che dopo le elezioni sarà la sinistra ad andare al governo.

Per attrarre il voto dei conservatori, la destra si affida all’evocazione di un passato idealizzato; la sinistra, invece, per vincere deve saper offrire una visione credibile del futuro.

Ed è proprio questo che oggi manca alla sinistra italiana. Del resto, la crisi dell’immaginazione politica ha colpito quasi tutta la sinistra europea.

Proprio per questo vale la pena osservare ciò che sta accadendo nel Regno Unito.

Il nuovo primo ministro, Andy Burnham, è un leader carismatico che promette il cambiamento più profondo del modello di governo degli ultimi quarant’anni.

La sua diagnosi è semplice: la rivoluzione neoliberista degli anni Ottanta ha concentrato il potere politico al centro, privatizzando al tempo stesso una parte consistente del potere economico. Lo Stato è diventato più forte nei confronti dei cittadini, ma più debole di fronte ai grandi interessi economici. Burnham vuole invertire questo processo.

I suoi avversari ironizzano sostenendo che una rivoluzione politica non si costruisce con biglietti dell’autobus meno cari, un’IVA più bassa sulle bollette dell’energia e agevolazioni fiscali per i pub di quartiere.

Si tratta però di una critica superficiale.

Se il nuovo governo avesse iniziato con costosi programmi sociali finanziati a debito, sarebbe stato immediatamente accusato di irresponsabilità fiscale. L’obiettivo del progetto di Burnham non è spendere di più, ma spendere meglio.

L’elemento chiave della sua strategia è la decentralizzazione.

Le competenze politiche e di bilancio dovranno essere trasferite alle regioni, alle città e alle comunità locali. Sono queste realtà a conoscere meglio i propri problemi, il proprio potenziale economico e i bisogni dei cittadini.

Le decisioni non dovranno più essere prese soltanto nei ministeri londinesi, ma anche a Manchester, Liverpool, Birmingham o Leeds. Lo Stato centrale non scompare, ma cessa di essere l’unico centro del potere decisionale.

È proprio qui che risiede il carattere realmente rivoluzionario di questa proposta. Nell’era digitale, le tradizionali istituzioni gerarchiche cedono sempre più spazio alle reti di cooperazione.

Città, regioni, università, organizzazioni della società civile e imprese riescono spesso a reagire alle sfide con maggiore rapidità rispetto alle amministrazioni statali centralizzate.

Le reti sono più flessibili, meno burocratiche e più vicine ai cittadini. Se lo Stato vuole recuperare efficacia, deve imparare a collaborare con esse, non a sostituirle.

Come ha affermato Burnham: “Nessuno, al governo, ha nulla da perdere quando il potere viene condiviso. La crescita non si impone dall’alto; nasce e si coltiva dal basso.”

La decentralizzazione, tuttavia, non basta. Il secondo pilastro di uno Stato moderno dovrebbe essere il rafforzamento della cooperazione sovranazionale.

In un mondo segnato da mercati globali, migrazioni, cambiamenti climatici e rivoluzione tecnologica, nessuno Stato è in grado di affrontare da solo le grandi sfide del nostro tempo.

Il paradosso, e il grande problema che Burnham si trova ad affrontare, è che il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea proprio quando la cooperazione internazionale è diventata più preziosa che mai.

È altrettanto paradossale che le istituzioni sovranazionali continuino a essere bersaglio degli attacchi di quei politici che confondono la sovranità con l’arbitrio nazionale.

Se il progetto di Burnham si dimostrerà efficace – rafforzando la giustizia sociale, migliorando l’efficienza della spesa pubblica e incoraggiando le imprese ad assumersi maggiori responsabilità nei confronti del bene comune – potrà rappresentare una lezione anche per l’Italia.

La sinistra italiana non ritroverà la propria centralità cambiando leader, moltiplicando le fusioni organizzative o inasprendo la retorica contro la destra.

Dovrà invece diventare la promotrice di una nuova idea di Stato: uno Stato meno arrogante e più capace di delegare autorità e risorse, più vicino ai cittadini, fondato sulla fiducia, sulla cooperazione internazionale e sulla responsabilità, anziché sul semplice controllo dei partiti.

È nella costruzione di una simile visione dell’Italia e dell’Europa che risiede la più grande opportunità per la sinistra del XXI secolo.

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