Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di Samuele Gaschino
Samuele Gaschino
2h

In Inghilterra questo è però possibile anche grazie a una specifica cultura politica interna al Labour, quella del pluralismo socialista, che con Burnham sta riemergendon con la visione di una decentralizzazione del poter, che vede coinvolte sia le città che le associazioni e le organizzazioni. In Italia questa prospettiva è invece totalmente assente

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Giovanni Giuseppe Destefanis
22m

Condivido. Le idee e i principi sono semplici, talora elementari, ma il concetto di fondo è importante: altri progetti, altri linguaggi, altre visioni sono necessarie. Non inseguire la destra sulle sue pessime strade gridando che sono pessime, ma indicandone altre.

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Assolutamente, procediamo.

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