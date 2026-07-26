Il profitto è un fattore positivo di salute aziendale. Ma diventa un problema quando si trasforma in bulimia, soprattutto se per inseguirlo si finisce per scaricare costi nascosti sulla collettività Roberto Seghetti

Appunti a 30.000 iscritti: scopri l’offerta Appunti, con te Stefano Feltri · Jul 24 Per festeggiare i 30.000 iscritti, e perché d’estate c’è più tempo per leggere, chi si abbona ora riceverà in regalo le tre nuove pubblicazioni di Appunti: il primo numero della rivista Appunti di Geopolitica; La mano davanti alla faccia. Michele Mari e la letteratura come reliquia Leggi la storia completa

A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si accese una battaglia attorno al tema del salario come variabile indipendente, cioè attorno all’idea che i salari dovessero crescere in ragione dei bisogni dei dipendenti, a prescindere dagli incrementi della produttività o dagli equilibri di bilancio delle imprese.

L’idea fu sonoramente sconfitta sul piano sindacale, sociale, politico dalla realtà economica, ma anche e soprattutto dalla prorompente rivincita liberista che muoveva allora i primi passi.

L’unico, vero obiettivo che deve avere un’impresa è fare profitti, scrisse Milton Friedman in un articolo sul New York Times nel 1970, contestando l’idea che le aziende avessero anche obblighi verso la società.

Oggi un’analoga battaglia andrebbe fatta al contrario: sul tema del profitto come variabile indipendente.

Beninteso, il profitto è un valore positivo, perché indica, laddove si palesa, che l’azienda è sana, vive sul mercato ed ha i conti a posto.

Ma una cosa è il profitto, tutt’altra la bulimia del profitto, cioè quell’atteggiamento in base al quale la crescita continua dell’utile per gli azionisti privati è un valore in sé e per sé, qualsiasi mezzo venga usato, qualsiasi danno si possa provocare alla collettività, qualsiasi costo si scarichi poi nei fatti sulle spalle della società.

In teoria, molti sarebbero i limiti imposti dagli interessi pubblici.

La Costituzione italiana stabilisce all’articolo 41 che “L’iniziativa economica privata è libera” e subito dopo aggiunge il secondo comma: “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

A ben guardare, tuttavia, la realtà ci suggerisce che le cose vanno spesso in modo diverso in tutto il mondo, Italia compresa.

La plastica è monouso ma eterna

Sappiamo tutti, per esempio, che l’uso della plastica, soprattutto nel caso di beni monouso, è deleterio per l’ambiente e per la salute di ciascuno di noi.

Innumerevoli studi clinici, a cominciare da quelli pubblicati da Lancet, una delle riviste mediche più importanti al mondo, indicano che nei nostri organismi si trovano ormai quantità di microplastiche in percentuali pericolose, dovute al ciclo alimentare (la plastica si degrada con lentezza secolare e quando viene dispersa nell’ambiente si sfalda, finisce nel corpo dei pesci o di altri animali di cui ci cibiamo e si accumula alla fine anche nei nostri organi).

I costi in termini di spesa sanitaria ma, soprattutto, di danni alle persone sono molto pesanti.

Se ne poteva vietare l’uso? Non completamente, perché avrebbe dato un colpo mortale a diversi settori produttivi.

Si è pensato così di spingere le imprese a limitarne l’utilizzo e a orientare la ricerca verso soluzioni alternative (che esistono) con un sistema bastone e carota: una imposta sulla plastica e un rimborso del 10 per cento per orientare la produzione verso materiale compostabile. In Italia una tassa del genere è stata introdotta con la legge di bilancio per il 2020.

Peccato che da allora, con la scusa che le imprese avevano bisogno di tempo per adeguarsi, l’applicazione della norma è stata rinviata di anno in anno.

La prossima scadenza per l’entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2027, sette anni dopo l’approvazione della legge, sette anni nei quali le imprese avrebbero avuto tutto il tempo di adeguarsi.

Lo hanno fatto, investendo in ricerca e riconversione grazie ai profitti ottenuti in questo periodo? O i profitti sono finiti tutti in dividendi?

Una cosa è già certa: alla vigilia delle elezioni politiche, il governo provvederà a un’ulteriore proroga.

Risultato: pur di non affrontare il tema posto dal secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, cioè pur di non intaccare i profitti privati spingendo le imprese a investire sul cambiamento, si intacca la nostra salute, con costi generali (vedi alla voce sanità e diffusione di tumori) che poi andranno coperti con le tasse che devono pagare tutti i cittadini italiani.

La resilienza dello zucchero

Stesso discorso per la sugar tax. È possibile produrre merendine e bevande con una minore quantità di zuccheri, che sono deleteri per la salute e che stanno provocando un fenomeno di obesità, oltre che di diabete di tipo 2 (quello dovuto alla dieta)?

Certamente. Ma questo significa che le imprese devono adeguarsi, cambiare qualcosa. Anche in questo caso si è ricorso a bastone e carota, sempre con la legge di bilancio per il 2020, con l’introduzione di una sugar tax. Approvata, certamente. Ma è entrata in vigore? Avete indovinato: no.

È stata rinviata di anno in anno, perché nessuno ha il coraggio di applicarla, anche se di soluzioni produttive alternative ne esistono in quantità. E anche in questo caso la prossima scadenza per l’entrata in vigore è il 1 gennaio 2027.

Le emissioni che paghiamo due volte

Un caso non dissimile è quello dell’Ets (Emissions Trading System) e, più in generale, delle politiche climatiche e per la transizione energetica.

Credo che non vi siano più dubbi sul fatto che stiamo assistendo agli effetti di un veloce cambiamento climatico dovuto alle emissioni di Co2 provocate in particolare dall’uso di fonti fossili, petrolio e gas in primis. Per dirla con una battuta, in questa torrida estate europea anche i negazionisti sudano.

Lo si sa da decenni, anche se la ricchissima lobby dei produttori di petrolio e di gas favorisce narrazioni contrastanti. Non a caso è Donald Trump, che guida uno dei più importanti paesi produttori ed esportatori di petrolio e gas, a gridare in campagna elettorale “Drill, baby, drill”, “Trivella, baby, trivella!”.

Proprio per affrontare il problema per tempo, oltre venti anni fa, nel 2003, l’Unione europea, puntando a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, creò un meccanismo per il quale, per emettere CO2, le imprese avrebbero dovuto acquistare, pagando, uno specifico certificato.

Vuoi produrre energia bruciando gas invece che fare investimenti su solare, eolico, idrico? Devi comprare sul mercato il diritto di emettere la corrispondente quantità di Co2 da immettere nell’atmosfera.

Tre gli obiettivi: rendere più costoso mantenere un modo di produrre inquinante, spingere le imprese a fare investimenti, raggranellare capitali da impiegare nelle agevolazioni degli interventi di virtuosa transizione energetica.

Non c’è dubbio che l’impostazione dell’Ue, come per tutto il cosiddetto green deal, sia stata eccessivamente ottimista e teorica, tanto che oggi le imprese europee lamentano non a caso la concorrenza di aziende che producono in aree dove è minore l’attenzione all’inquinamento o dove questo meccanismo costa di meno.

Ma allo stesso tempo non vi è dubbio che, come nel settore dell’automobile, grandi sono stati i ritardi delle imprese nel rendersi conto che i problemi del cambiamento climatico e della transizione energetica erano gravi per davvero e andavano affrontati, soprattutto in un’area come l’Europa che non ha sul proprio territorio abbondanti riserve di fonti fossili.

Le industrie europee, oggi in affanno, chiedono di cambiare rotta e indicano la pagliuzza negli occhi della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ma non riconoscono la trave nei propri.

Lo stesso atteggiamento ha da tempo il governo italiano, che si è legato mani e piedi alla scelta del gas e che ha utilizzato per la transizione energetica solo una quota minimale delle entrate dovute all’acquisto di Ets per favorire una transizione energetica più veloce verso fonti rinnovabili.

La Commissione Ue ha risposto a queste forme di pressione con un allentamento e un alleggerimento del meccanismo dell’Ets, ma ha confermato gli obiettivi sull’abbattimento delle emissioni climalteranti ed ha stabilito, in una sua proposta di modifica del meccanismo dell’Ets, che le entrate provenienti dall’acquisto di queste di emissione da parte delle aziende debbano andare per larga parte a finanziare iniziative di decarbonizzazione dell’economia e della vita sociale.

Ancora troppo poco, secondo le organizzazioni delle industrie italiane, francesi e tedesche. Ma si potrebbe davvero fare meglio? Probabilmente sì.

Tuttavia, dopo vent’anni e con l’esempio di molte imprese virtuose che, a differenza delle altre, si sono preparate a questo appuntamento con il cambiamento climatico, non può essere nemmeno un’eresia pensare che nel caso di produzioni inquinanti vi sia una particolare attenzione collettiva ai costi che si scaricano sulla collettività.

Tanto per fare un esempio italiano, il governo ha spostato gran parte del costo degli Ets dovuti per la produzione di energia con fonti fossili sulle bollette dei consumatori, senza tenere in alcun conto il fatto, incontestabile, che, nonostante il meccanismo degli Ets, i profitti delle utilities che usano olio combustibile, gas e perfino carbone per produrre elettricità hanno toccato quote record negli ultimi anni.

Noi italiani abbiamo utilizzato, pagandola a caro prezzo, l’energia prodotta in quel modo; ora pagheremo sulle bollette anche una parte degli Ets e dobbiamo anche sopportare l’effetto delle emissioni inquinanti. Gli azionisti delle utilities si sono limitati a incassare ricchi dividendi.

Eppure con quegli utili vi era un largo spazio per fare investimenti e mantenere lo stesso una quota sana di profitto.

Prima il profitto che la salute

Ma ci sono casi anche più gravi, se si parla di bulimia da profitto, cioè di aziende che hanno puntato e puntano al profitto scaricando sulla collettività costi e danni.

Sempre per restare in Italia, basti pensare al fatto che nelle province di Verona, Vicenza e Padova molti comuni hanno dovuto spendere soldi ed energie per rendere l’acqua potabile perché le falde sono state contaminate per molti anni dai Pfas (altamente inquinanti e pericolosissimi per la salute usati in moltissime lavorazioni, dal tessile agli armamenti) prodotti da aziende glocal, cioè locali ma con azionisti stranieri.

Circa 95 mila italiani oggi sono per questa ragione ancora sottoposti a vigilanza diretta con esami periodici del sangue.

Pfas: tutti gli studi, compresi quelli delle imprese che li hanno usati per prime, sostengono che questi prodotti sono pericolosissimi per la salute umana. Sono stati vietati? No. È stata prevista una stringente serie di procedure per evitare che il disastro si ripeta? Ni.

Solo ora se ne parla un poco di più, ma servono queste sostanze in troppe produzioni. Una storia che si ripete ogni volta. Come per il petrolio, come per il tabacco, come per il glifosato, diserbante di cui è ormai noto l’effetto deleterio per la salute umana (basta guardare la coincidenza dei grafici tra l’uso crescente del glifosato, soprattutto nelle piantagioni di grano, e la crescita dei casi di celiachia).

Si sa che cosa si sta danneggiando, ma il business viene prima di tutto, come se un profitto ottenuto scaricando sulla collettività i costi nascosti degli effetti negativi sia un profitto sano.

Beninteso, come si è detto, il profitto è un elemento decisivo per la salute delle imprese. Certamente va tutelato, ma quando è sano, non quando scarica costi e guai sulle spalle della collettività o anche quando implica il ricorso a pratiche che intaccano la dignità umana dei lavoratori.

I sussidi pubblici al profitto

L’Italia è uno dei paesi più industrializzati e più ricchi. Eppure scopriamo ogni volta con stupore che alcuni brand multimiliardari nel mondo della moda hanno filiere di produzione in cui si generano fenomeni di schiavitù (vedi le inchieste della magistratura milanese) perfino in Italia, oltre che nei paesi in via di sviluppo.

O scopriamo che una nota impresa di costruzione impegnata nei lavori al consolato statunitense a Milano usava manodopera a dir poco irregolare.

Senza contare il numero esorbitante di lavoratori (oltre 200 mila) che, secondo l’ultima indagine di Polis Lombardia, a Milano sono regolarmente occupati ma con retribuzioni così basse da risultare in concreta povertà. Il profitto giustifica tutto?

Di esempi come questi se ne possono fare a iosa. Senza contare tutti i casi di aiuto di Stato al profitto, come sono le innumerevoli facilitazioni fiscali che le imprese invocano a ogni piè sospinto.

Delle oltre 573 norme di spesa fiscale presenti nel nostro ordinamento, per un ammontare di 129,7 miliardi di euro l’anno, se ne potrebbero tagliare molte, ha detto il presidente della Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell’ultima assemblea annuale della confederazione.

Peccato che non abbia ricordato che 104 di quelle norme riguardano già le imprese per oltre 12 miliardi di euro l’anno.

L’ultima richiesta di questo genere in ordine di tempo è la creazione di una zona economica speciale (con sconto fiscale, è ovvio) anche per le imprese del Nord, come se le regioni del Nord fossero aree depresse da aiutare al pari del Mezzogiorno.

Una richiesta continua, non di una politica industriale, ma di sostegno, facilitazioni, aiuto pubblico.

Vale per l’Italia come per tutto il resto del mondo. Non possiamo dimenticare che, su richiesta di Donald Trump, l’Unione europea ha accettato di non far pagare la minimum global tax alle multinazionali Usa. Profitti e dividendi über alles.

Mi fermo qui. Ripeto: il profitto è un fattore positivo di salute aziendale. Ma diventa un problema quando si trasforma in bulimia, soprattutto se per inseguirlo si finisce per scaricare costi nascosti sulla collettività.

È venuto il momento di parlarne: anche il profitto non può essere una variabile indipendente.

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