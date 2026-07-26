Appunti - di Stefano Feltri

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Maria
2h

La scuola dovrà attrezzarsi per scongiurare che l'intelligenza artificiale sosvrasti quella umana. Gli studenti ricorrono ad essa per ogni piccolo quesito, per svolgere compiti, per fare approfondimenti, per costruire Power point. L'intelligenza artificiale struttura, come si sa, ogni passaggio: dalla ideazione al risultato concreto. Lasciare compiti per a casa non serve più a niente. Occorre lavorare in classe

magari usando, saltuariamente, l IA

Le materie umanistiche dovranno essere valorizzate , oggi più che mai , perché fondano la creatività, l'empatia e il pensiero critico.

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Assolutamente, procediamo.

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