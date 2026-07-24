I limiti della diplomazia personale
Perché Trump riesce a ottenere soltanto fragili tregue senza arrivare mai a una pace duratura? Il problema è il metodo
Donald Trump ha fatto del “transazionalismo” uno dei tratti distintivi della propria politica estera. Privilegia accordi circoscritti, rapporti personali e risultati immediati e visibili, spesso senza inserire le intese in un quadro istituzionale o in una strategia più ampia per la risoluzione dei conflitti
Sanam Vakil
Appunti di Geopolitica: la rivista
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