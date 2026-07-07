Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Mc61
7h

Buongiorno mi permetto di evidenziare un altro potenziale problema, il costo economico. Apprezzo e sono disposto a valorizzare e remunerare l’informazione di qualità, ma se ho interessi e cerco opinioni in più ambiti diventa economicamente molto impegnativo abbonarsi a pagamento a poniamo 10 autori su Substack. Una possibile soluzione sarebbe un dialogo fra autori che o si conoscono o condividono alcune competenze in modo da offrire una sorta di abbonamento “basket”. Pago una cifra X e in cambio mi creo un gruppo di abbonamenti ricompresi nel prezzo del basket. Capisco che non sia facile, vuoi per le ovvie ragioni personali vuoi per la difficoltà di creare una sorta di retribuzione in base alle visioni dei singoli articoli compresi nel basket. Però penso che gli autori dovrebbero porsi il problema diversamente ognuno avrebbe solo la sua più o meno numerosa “corte” di Bonita mail limite superiore non potrebbe essere certo infinito. Grazie.

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Lanfranco Pellesi
8h

Aggiungo: forse parlare di newsletter come nuovi giornali è limitante. Vedo giornalisti e non giornalisti coinvolti in percorsi di successo su Substack, e mi pare che l’informazione in generale stia recuperando una dimensione più lenta e rispettabile. Vedremo come andrà a finire

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Assolutamente, procediamo.

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