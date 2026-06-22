In questi mesi su Appunti abbiamo dato grande spazio alla crisi permanente del governo di Keir Starmer e al collasso del sistema politico britannico. Per due ragioni: perché nel Regno Unito c’è uno dei pochi governi progressisti d’Europa e perché la Gran Bretagna è da anni uno dei laboratori politici dell’Occidente.

Nel 2016, con la Brexit, il Regno Unito ha anticipato le conseguenze del prevalere della politica populista, con le sue semplificazioni e polarizzazioni. Poi abbiamo scoperto che l’ascesa della destra nazionalista ed estremista poteva travolgere il centrodestra più moderato. Infine, abbiamo capito che quella competizione non semplificava affatto la vita alla sinistra. Anzi.

Aver scatenato il demone populista ha significato restringere ogni spazio per una politica tradizionale ed erodere le fondamenta di una democrazia rappresentativa fondata sulla mediazione tra interessi contrapposti. Al suo posto avanza uno scontro totale tra visioni del mondo compresse in slogan sempre più estremi.

Oggi il Regno Unito ci indica uno dei possibili futuri delle nostre democrazie indebolite: un paese attraversato da tensioni etniche e razziali sempre più esplicite, con la fobia per i migranti che si avvicina alla violenza organizzata, Nigel Farage che si candida a governare la crisi che ha contribuito ad alimentare e l’ecosistema di X, controllato da Elon Musk, che amplifica l’incendio politico.

Le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro non sono l’apice della crisi, ma il suo sintomo più evidente.

Per questo vi ripropongo gli approfondimenti che abbiamo pubblicato in questi mesi. Grazie soprattutto a Marzia Maccaferri, storica delle idee che vive e lavora a Londra, chi legge Appunti ha tutti gli strumenti per capire la gravità di quello che sta succedendo.

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