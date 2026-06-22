Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Claudio Livolsi
Claudio Livolsi
6h

È allucinante come gli inglesi ripetano sempre gli stessi errori, non dimentichiamo che nel 46 votarono per fare fuori Churchill, colui che contro l'opinione dei suoi colleghi decise di combattere Hitler e non sottostare ad una pace umiliante (se al posto di Churchill avessero avuto Conte o Meloni oggi a Londra si parlerebbe tedesco). I media inglesi, probabilmente pagati da Putin, hanno costruito una narrativa assurda contro l'unica persona degna ad aver guidato il Regno Unito negli ultimi 10 anni, pretendendo da lui cose che non si erano sognati di pretendere dai suoi incapaci predecessori. È vero ormai la posizione di Starmer era insostenibile ma solo per colpa della vergognosa campagna di stampa fatta contro di lui.

Rispondi
Condividi

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura