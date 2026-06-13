Che cosa è successo? Una risposta in un minuto: credo che sia stato un incontro fatale tra il residuo del thatcherismo — quindi deindustrializzazione, abbandono della politica delle idee, limitandosi alla politica come gestione del conto in banca, senza immaginare altro che tutta la politica si risolva nell’economia — e poi ovviamente la Brexit Marzia Maccaferri

La Gran Bretagna è il nostro specchio distorto, indica sempre uno dei futuri possibili per l’Italia. La sua crisi politica costante, la sua perdita di senso e di anima, non è una profezia, ma è un avvertimento.