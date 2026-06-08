Appunti - di Stefano Feltri

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Avatar di VITTORE DA RIN BETTA
VITTORE DA RIN BETTA
28m

vera colpa del conflitto è dell’espansionismo della Nato ad Est, Certo

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Mauro Albini
1h

Ascoltando i podcast di Barbero, ho sentito le analisi del professore D’Orsi, spesso presente anche la voce del giornalista Travaglio. Quest’ultimo credo sia promotore di alcuni di questi incontri. Sono voci che sposano la tesi di una reazione russa provocata dall’espansione della NATO e dell’Europa, e di una presunta russofobia degli occidentali. Avergli negato una sala ha accesso ulteriormente la loro convinzione che l’Europa sia cieca e sorda. Non so se D’Orsi coltivasse già l’idea di essere leader politico già in passato. Mi è però difficile comprendere perché un uomo di cultura si spenda tanto per criticare l’Occidente tralasciando l’assoluta mancanza di libertà e democrazia in Russia. Le magagne non mancano da noi, ma possiamo dirlo, scriverlo. Dall’altra parte è rischioso al limite del letale e talvolta oltre. Potrebbe essere accecato dall’ambizione o magari cinicamente consapevole. Mi spiace molto vedere anche Travaglio così schierato.

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