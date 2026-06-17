Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Dominique Antognoni
24m

Ma in che senso fermare Reform UK? Deve essere fermato? E perché? Se la gente lo vota vince. Se non lo vota non vince

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Assolutamente, procediamo.

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