Così come la Brexit non era la risposta alle sfide della Gran Bretagna nel 2016, invertirla non è la risposta alla situazione, molto peggiore, in cui il paese si trova nel 2026. Il nostro rapporto con l’Europa dovrebbe essere parte di una strategia complessiva per il futuro della Gran Bretagna, e quella strategia non comincia dall’Europa, ma da qui, da casa nostra.

Tony Blair