Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di Davide Lonigro
Davide Lonigro
6m

Per fortuna in Texas si procede decisamente nella direzione giusta, un mix energetico reale. Cito il Texas, per dire che persino là, le idee strampalate di tale Procaccini non troverebbero albergo. E mi par di capire che in Texas non ci sia traccia di c.d. "comunisti".

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Dominique Antognoni
30m

Per concludere, come sempre voi siete illuminati a prescindere e gli altri limitati a prescindere. Voi sensibili e larghi di vedute, gli altri insensibili e rozzi.

In due frasi prevedibili potevi già finire il pezzo

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1 risposta
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Assolutamente, procediamo.

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