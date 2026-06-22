Abbiamo ora la conferma che Giorgia Meloni antepone il suo interesse politico immediato a quello nazionale, che cerca approvazione e non collaborazione, che l’obiettivo della politica estera italiana è dare visibilità e legittimazione al presidente del Consiglio, non perseguire una agenda strategica e di policy indipendente dalla sua persona

C’è un grande equivoco nella discussione di questi giorni sulle polemiche tra Donald Trump e Giorgia Meloni: sembra che si contrappongano due approcci, due stili, due modi di fare politica. Ma non è così. Proprio la rissa sguaiata di retroscena, risposte, polemiche conferma che Trump e Meloni hanno lo stesso approccio post-liberale, personalistico e superficiale alla politica. In particolare alla politica internazionale.

Cosa è successo, in fondo? In una telefonata con il corrispondente di La7 negli Stati Uniti, Trump ha insultato Meloni, ha detto che al vertice del G7 implorava una foto insieme. La premier ha fatto l’offesa, ha risposto con un intervento molto fermo in un video (in italiano, segno che era indirizzato soprattutto al pubblico domestico) e poi sono seguiti un paio di altri scambi polemici.

Il punto è che ci stiamo indignando per la ragione sbagliata.

Il punto non è che Trump abbia mancato di rispetto a Giorgia Meloni, ma che entrambi considerino le relazioni tra Stati come una questione di simpatia, di feeling, di smancerie reciproche o piccoli sgarbi da asilo.