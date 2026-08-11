Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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anna setari
Aug 11

A furia di parlarne, da mesi prima che uscisse, e poi dopo che è uscito, il film di Nolan è già diventato vecchio. Non se ne parlerà più per anni...

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Assolutamente, procediamo.

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