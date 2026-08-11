Odisseo è come Oppenheimer: il paragone lo ha fatto Nolan stesso. Il trick, l’inganno e l’invenzione – la metis come la prima tecnologia – hanno distrutto una civiltà, e l’inventore non riesce più a tornare a casa perché a casa dovrebbe guardare in faccia ciò che ha fatto

Lucio Del Corso e Christian Raimo

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