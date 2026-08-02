La politica dell’Odissea
Analisi critica del film di Christopher Nolan su Ulisse, primo eroe borghese. Anche i buchi nella trama e le omissioni hanno una coerenza e un senso (saggio di 47mila battute)
Il senso politico del film è semplice e potentissimo. Violare il diritto internazionale è la fine della nostra civiltà, ed è colpa nostra. Gaza, l’Iran, l’Ucraina, l’Afghanistan, il Vietnam, il nostro Mediterraneo… il film racconta la potenza vincitrice come i tremendi spaventosi popoli del Mare, come la forza che viene dall’acqua e disfa le città. Ecco: quella potenza distruttrice siamo noi
Lucio Del Corso e Christian Raimo
Gli autori
Lucio Del Corso Insegna Papirologia all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È stato research associate del Centre for the Study of Ancient Documents, Oxford University, e Seeger Fellow alla Princeton University. Ha partecipato a scavi archeologici in Libia, Egitto e Giordania, ed è membro della missione ad Antinoupolis (Sheikh ‘Abadah) dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”. È autore di La lettura nel mondo ellenistico (Laterza, 2005). Per Carocci editore ha curato, con Laura Lulli, l’edizione italiana di A. Grafton, M. Williams, Come il Cristianesimo ha trasformato il libro (2 ^ ed. 2019).
Christian Raimo è nato e cresciuto a Roma. Ha pubblicato diverse raccolte di racconti, la più recente è La vita che verrà (2021), e i romanzi Il peso della grazia (2012), Tranquillo prof, la richiamo io (2015), La parte migliore (2018). È anche autore di diversi saggi, l’ultimo dei quali è Scuola e Resistenza (2024). Lavora come insegnante e giornalista, è firma regolare di Appunti.
Tutto cambia nel 415 avanti Cristo
Siamo al centro di Atene, un pomeriggio di fine marzo di più di duemilaquattrocento anni fa; sono giornate di festa – i festeggiamenti in onore di Dioniso – e gli abitanti della città affollano le pendici dell’Acropoli per partecipare a uno dei momenti più attesi: le nuove rappresentazioni teatrali, tragedie e commedie accuratamente scelte dall’Arconte Eponimo, che sa mettere a disposizione degli autori migliori tutte le risorse disponibili per dar vita a spettacoli che devono essere memorabili.
La guerra sembra lontana. Fino a pochi anni prima l’esercito spartano devastava i campi sotto le mura, centinaia di sfollati vagavano in cerca di riparo, la peste aveva trasformato l’assedio in una catastrofe fuori controllo. Ma Atene domina sui mari, e la sua flotta, dopo una tregua, ha ripreso a sottomettere isole sempre più grandi sempre più lontane.
Una nuova spedizione, la più grande di tutte, è stata già decisa, ma il cuore del pubblico è altrove.
Il programma della giornata prevede una nuova tetralogia di Euripide, ispirata in larga parte alla guerra di Troia e alle sue conseguenze.
Uno dei drammi è diverso dal solito: è il racconto delle conseguenze della caduta della città su un gruppo di donne troiane, prima madri e mogli di eroi, ora prigioniere seviziate e tormentate, stuprate, in attesa di essere vendute come schiave, o uccise.
Ad Andromaca, la moglie di Ettore, viene vietato anche il diritto alla disperazione, alle grida strazianti: dovrà assistere all’assassinio del figlio neonato, e non potrà piangere, se non vorrà subire ancora di peggio.
Le Troiane – questo è il titolo con cui l’opera è giunta a noi – parte da Omero ma ne distorce il punto di vista per costringere gli spettatori a interrogarsi sul presente.
Non è la prima volta nella storia degli agoni tragici. Già Eschilo ha attinto alla materia troiana per intervenire nel dibattito politico contemporaneo.
Euripide quell’anno decide di osare ancora di più: il crescendo di dolore delle Troiane per lui è un modo per obbligare i suoi concittadini a prendere atto degli errori compiuti, delle conseguenze morali del desiderio di conseguire un dominio assoluto.
L’imperialismo ateniese, dopo il primo scontro con Sparta, si è fatto ancora più spietato. L’anno prima l’esercito ha raso al suolo la piccola Melo, un’isoletta colpevole di voler rimanere neutrale: uccisi tutti gli uomini, deportate le donne e i bambini.
L’episodio sarebbe rimasto una delle tante tragedie nascoste tra le pieghe della storia, se Tucidide non l’avesse raccontato nella sua Guerra del Peloponneso, immaginando una sorta di dialogo socratico tra gli emissari di Atene e i rappresentanti della città di Melo: un dialogo in cui le ragioni dell’umanità perdono contro le logiche dell’egemonia assoluta.
E quasi a lasciar presagire che questo non resterà impunito, il prologo della tragedia non racconta gli antefatti, come di consueto, ma le conseguenze.
Atena e Posidone, gli storici nemici, si uniranno per infliggere sofferenze e dolore ai vincitori colpevoli di infierire così tanto sugli sconfitti. “Pioggia su di loro, e interminabile grandine invierà Zeus”, preconizza Atena. E Posidone colmerà di cadaveri tutta l’Eubea, le spiagge di Micene, i promontori di Lemno.
Euripide, quell’anno, non vince. Arriva secondo. Per un’ironia della storia, del dramma che ottiene la vittoria non conosciamo neanche un verso, mentre Le Troiane continuano a far risuonare tutti i moniti di Euripide.
Per capire l’Odissea di Christopher Nolan bisogna ripartire da qui, da questa prima trasposizione sulla scena del mito troiano a fini interamente politici.
Ulisse, primo eroe borghese
Una domanda che ci piacerebbe fare a Nolan è se tra le sue fonti d’ispirazione centrali del suo film sull’Odissea ci sia anche La dialettica dell’illuminismo. Mentre ci ragionavamo nei giorni successivi, ci è tornato in mente tantissime volte.
Il libro apparve nel 1947 ma fu scritto tra il 1942 e il 1944 in una villetta di Santa Monica, a poche miglia dagli studios in cui l’Odissea sarebbe stata girata ottant’anni dopo, da due esuli tedeschi che passavano le serate a dettarsi frasi a vicenda mentre l’Europa bruciava: Max Horkheimer e Theodor W. Adorno.
Dopo aver definito il concetto di illuminismo, dedicano il primo excursus proprio a “Odisseo, o mito e illuminismo”, per esprimere un’idea che allora parve un’eccentricità filologica e che oggi suona più come una profezia di poetica: l’Odissea non è il documento di un’infanzia mitica dell’Occidente, ma il testo originale della civiltà europea in un senso molto più inquietante – il primo resoconto di come un soggetto si costituisce dominando la natura fuori e dentro di sé, pagando l’autoconservazione con la rinuncia, l’astuzia con la perdita di ciò che l’astuzia doveva salvare.