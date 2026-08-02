Il senso politico del film è semplice e potentissimo. Violare il diritto internazionale è la fine della nostra civiltà, ed è colpa nostra. Gaza, l’Iran, l’Ucraina, l’Afghanistan, il Vietnam, il nostro Mediterraneo… il film racconta la potenza vincitrice come i tremendi spaventosi popoli del Mare, come la forza che viene dall’acqua e disfa le città. Ecco: quella potenza distruttrice siamo noi

Gli autori

Lucio Del Corso Insegna Papirologia all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È stato research associate del Centre for the Study of Ancient Documents, Oxford University, e Seeger Fellow alla Princeton University. Ha partecipato a scavi archeologici in Libia, Egitto e Giordania, ed è membro della missione ad Antinoupolis (Sheikh ‘Abadah) dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”. È autore di La lettura nel mondo ellenistico (Laterza, 2005). Per Carocci editore ha curato, con Laura Lulli, l’edizione italiana di A. Grafton, M. Williams, Come il Cristianesimo ha trasformato il libro (2 ^ ed. 2019).

Christian Raimo è nato e cresciuto a Roma. Ha pubblicato diverse raccolte di racconti, la più recente è La vita che verrà (2021), e i romanzi Il peso della grazia (2012), Tranquillo prof, la richiamo io (2015), La parte migliore (2018). È anche autore di diversi saggi, l’ultimo dei quali è Scuola e Resistenza (2024). Lavora come insegnante e giornalista, è firma regolare di Appunti.