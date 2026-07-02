Come (non) finirà la guerra russa in Ucraina
L’Ucraina ora ha più forza negoziale, ma è improbabile che Putin chieda la pace. Nel suo sistema, il compromesso sembra debolezza, e la debolezza può essere fatale. L’analisi di Bill Browder
Putin governa la Russia come il cortile di una prigione. Per sopravvivere nel cortile di una prigione devi essere l’uomo più brutale, più spaventoso, più pericoloso di tutti. Nel momento in cui mostri debolezza, qualcuno più forte prende il tuo posto. Putin sa che, se questo dovesse accadergli, finirebbe in una cella o in una bara.
Bill Browder
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