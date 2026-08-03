Chi non si riconosce nella visione - pericolosamente ingenua prima che moralmente discutibile - del mondo di Conte (non così diversa da quella di Schlein), deve forse auspicare che rivinca le elezioni Giorgia Meloni? E’ tempo di iniziare a farsi questa domanda Abbonati e sostieni Appunti

Il leader del Movimento Cinque Stelle sta facendo saltare l’alleanza del centrosinistra e mettendo le basi per un altro quinquennio di destre al potere, che potrebbe includere il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale.

Le posizioni di Conte sull’Ucraina sono incompatibili con quelle di una parte del PD e con altri alleati minori ma necessari per formare una coalizione competitiva.

Ma, soprattutto, sono un grande favore al centrodestra: legittimano la linea esplicitamente filorussa di Roberto Vannacci, rendono impossibile per gli esponenti di centrosinistra attaccare la Lega di Matteo Salvini e costringono tutti gli elettori che considerano il sostegno all’Ucraina dirimente a orientarsi verso Forza Italia o addirittura Fratelli d’Italia.

Nel 2022 il PD ha deciso di perdere le elezioni escludendo i Cinque Stelle di Conte dalla coalizione, ora Conte sta mettendo le basi per un’altra sconfitta nel 2027: dal suo punto di vista non è completamente assurdo.

Se lui non può stare a palazzo Chigi, meglio resistere come leader di un partito di opposizione con un’identità discutibile ma riconoscibile: negli anni di Meloni si è riavvicinato al PD perché temeva che la linea più di sinistra del PD di Elly Schlein gli prosciugasse i consensi e perché pensava di potersi imporre come candidato premier sulla inesperta segretaria.

Ora che quell’ambizione pare destinata a rimanere frustrata, Conte passa al piano B di prendersi i voti dei delusi dai compromessi.

Può sembrare un approccio cinico e poco appagante, ma l’alternativa per Conte è l’irrilevanza, o tornare a una carriera universitaria che ha sempre rivendicato ma nella quale si è sempre sentito stretto.

La sua pretesa di stabilire la linea politica della coalizione su un tema rilevante come l’Ucraina alle primarie è piuttosto bizzarra, a meno che non sia accompagnata da una promessa di assoluta disciplina di voto nel caso prevalesse l’altro fronte.

Ma davvero i Cinque Stelle, che hanno sempre avuto un problema con il vincolo di mandato, possono impegnare i propri rappresentanti a votare una politica estera e di difesa opposta alla linea ufficiale del Movimento soltanto per tenere insieme la coalizione che ha l’obiettivo di portare a palazzo Chigi Schlein e magari Matteo Renzi alla presidenza del Senato?

Non scherziamo.

Una volta chiarito il pensiero tattico di Conte, valutiamo però se la sua posizione sull’Ucraina ha un qualche senso.

E’ inutile qui riepilogare i fatti, che Conte o non conosce o considera irrilevanti. E che, comunque, non scalfiscono le certezze del leader dei Cinque Stelle e dei suoi sostenitori.

Andiamo a vedere esattamente cosa ha detto ad Alessandro De Angelis de La Stampa.