L’approccio geopolitico considera le variabili fisiche, geografiche ed economiche che determinano il margine d’azione dei soggetti attivi a livello internazionale e le interpreta alla luce della storia, dei rapporti di forza relativi, della struttura del sistema politico Abbonati ora

A un certo punto tutto è diventato “geopolitica”. Qualunque notizia, evento, sviluppo, commento che riguardasse fatti internazionali era accompagnato dall’aggettivo. Forse si può perfino indicare il giorno esatto: il 24 febbraio 2022, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Gli attacchi criminali di Vladimir Putin hanno avuto il solo e unico merito di ridurre l’abuso del termine “resilienza” che ci portavamo dietro dalla pandemia, ma soltanto per rimpiazzarlo con l’analoga, ossessiva, ripetizione della parola “geopolitica”.

Avendo lanciato addirittura una sezione della newsletter Appunti che si chiama proprio Appunti di Geopolitica, titolo anche del video-podcast con Manlio Graziano e il team dello Spykman Center e della nuova rivista prodotta da Appunti, mi è sembrato necessario affrontare la questione.

Perché tutto è geopolitico adesso? A che serve la geopolitica? A questo tema è dedicato il secondo numero della rivista Appunti di Geopolitica, dopo il successo del primo ( Il nuovo Occidente ).

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