Appunti - di Stefano Feltri

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Bernardi
Aug 7

Buongiorno,

dopo le dettagliate, acute e inquietanti osservazioni dell’articolo Ceuta - Meloni - Spagna - Libia, ad un lettore sprovveduto verrebbe voglia però di leggere un sequel, tipo lo storico “Che fare?” di Lenin o qualcosa del genere.

Intanto grazie per l’utile lavoro.

Giuseppe Bernardi

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Giulio Beltrami
Aug 7

Invece di blaterale di blocco navale, perché non si pensa ad una "operazione speciale" di pacificazione in Libia, per riprenderci l'influenza che ci hanno rubato? (scherzo, anche l'IA me lo sconsiglia, ma ... ;-)

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Assolutamente, procediamo.

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