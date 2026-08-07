Il Consiglio dei ministri del 4 agosto ha deciso di tagliare di due anni (di fatto, da cinque a tre) i termini per gli accertamenti nei confronti dei contribuenti che abbiano rinnovato l’adesione al concordato. Il risultato sarà un riparo assoluto, considerato che nel periodo relativo al biennio concordato, a meno di casi Roberto Seghetti

Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di mettere le partite Iva che sceglieranno di rinnovare il concordato preventivo biennale per il periodo 2026/2027 al riparo dalla possibilità di un futuro controllo.

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto ha infatti deciso di tagliare di due anni (di fatto, da cinque a tre) i termini per gli accertamenti rivolti nei confronti dei contribuenti che abbiano rinnovato l’adesione al concordato.

Il risultato sarà un riparo assoluto, considerato che nel periodo relativo al biennio concordato, a meno di casi eccezionali, i controlli materiali sono di fatto inesistenti.

E che per il restante periodo è assai difficile che l’Agenzia delle entrate possa fare miracoli, considerato il numero degli accertamenti che, nonostante i miglioramenti ottenuti, riesce a praticare effettivamente nell’arco ben più ampio dei normali cinque anni.

Trascorsi i tre anni, poi, fine dei giochi.

All’apparenza è solo l’estensione a coloro che rinnovano l’adesione all’accordo con l’Agenzia delle entrate di un trattamento già previsto per le imprese che accettano solo pagamenti tracciabili oltre i cinquecento euro.

Ma dato che, come diceva Giulio Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, un ombrello del genere suscita anche qualche sospetto politico: la copertura va ben oltre l’operatività di questo governo e ipoteca anche le azioni dell’esecutivo che verrà dopo le elezioni del 2027; quindi sembra proprio un marchingegno pensato per offrire una copertura anche nel caso in cui il nuovo governo voglia avere una politica più stringente di controlli e verifiche per dare battaglia all’evasione fiscale.

Non è l’unico dono arrivato martedì 4 agosto in relazione al concordato biennale.

More solito, il Consiglio dei ministri ha deciso un bel condono tombale. Come sempre, non sono stati i tecnici ministeriali a prevedere il colpo di spugna: l’esecutivo ha lasciato che, durante i lavori parlamentari sul decreto cosiddetto Omnibus, fossero i rappresentanti dei quattro partiti della coalizione a “sporcarsi” le mani, proponendo di collegare per la seconda volta una sanatoria fiscale al rinnovo dell’adesione al concordato biennale preventivo.

La ragione? Sempre la stessa: è un modo per invogliare le partite Iva ad aderire. Per pudore, questa volta il colpo di spugna per i redditi degli anni dal 2020 al 2023 è stato riservato solo ai contribuenti che hanno già aderito al concordato biennale nel 2024 e che lo faranno anche per il biennio 2026 e 2027.

Come funziona il condono

Che cosa prevede il condono? Semplice: per il colpo di spugna definitivo, basta pagare il 10 per cento delle somme imponibili Irpef sulle quali non hai versato le imposte, se hai un voto di affidabilità fiscale molto alto, da 8 a 10; il 12 per cento se il tuo voto è da 6 a 8; il 15 per cento se hai un voto di affidabilità fiscale al di sotto del 6, cioè sei praticamente inaffidabile.

Per le annualità del 2020 e del 2021 (anni di Covid, malattia molto valutata dal centrodestra dal punto di vista fiscale, quanto sottovalutata dal punto di vista vaccinale) l’imposta si riduce inoltre del 30 per cento.

Un esempio concreto può chiarire di che cosa si parla (il calcolo è tratto da www.fiscoetasse.com): se un contribuente a partita Iva con voto Isa pari a 7 nel 2020 non ha versato tasse su un imponibile di 20 mila euro, chiuderà la partita (Irpef) con 2.400 euro. Ma dato che il 2020 è stato anche un anno di Covid, l’importo finale sarà ancora più basso, cioè 1.680 euro.

Se avesse dovuto pagare regolarmente l’Irpef, in base all’aliquota marginale il calcolo dell’imposta lorda avrebbe toccato gli 8.600 euro.

Se avesse dovuto pagare l’Irpef in base all’aliquota intermedia del 33 per cento, il calcolo dell’imposta lorda sarebbe stato di 6.600 euro.

Nella precedente versione, il condono tombale sugli anni 2018/2022 era stato accolto solo da 188 mila contribuenti, portando nelle casse dello Stato appena 1,2 miliardi e perdendo invece tutto ciò che si sarebbe potuto ricavare da sanzioni e interessi.

Oltre alla possibilità di utilizzare il condono per il passato, restano – ecco un altro tipo di favore – gli sconti sul maggiore importo di reddito imponibile Irpef che verrà concordato con l’Agenzia delle entrate.

Sul maggiore importo che il contribuente accetterà di dichiarare è infatti prevista una flat tax del 10 per cento, se il voto Isa è da 8 a 10; una tassa piatta del 12 per cento per i contribuenti con voto Isa da 6 a 7,99; una flat tax del 15 per cento per i contribuenti con voto Isa inferiore a 6. E, naturalmente, niente tasse sulla eventuale quota di reddito futuro che fosse superiore alla somma concordata.

Non solo (terzo tipo di favore): si potrà pagare a rate senza interessi.

Infine, c’è il taglio di due anni sul termine degli accertamenti.

La lista dei favori

C’è uno scudo e uno sconto sul passato, c’è una protezione e uno sconto sul presente, si paga a rate e senza interessi e, di fatto, si riduce al lumicino la possibilità che si venga controllati in futuro.

Ce ne era proprio tanto bisogno? Diverse le ragioni che hanno spinto il governo a questa decisione. La prima e più importante riguarda i flop ripetuti del concordato biennale: invece di chiudere una iniziativa finora quasi del tutto fallimentare, il governo ha deciso di rilanciare con nuovi favori, pur di spingere le partite Iva, lavoratori autonomi e piccole imprese, a liberarsi dei problemi versando subito un po’ di soldi.

La seconda ragione, strettamente collegata alla prima, è che servono soldi per avere le risorse necessarie a predisporre in autunno l’ultimo bilancio della legislatura, quello per il 2027, senza lesinare troppo sulle misure elettorali. Come dire, vanno bene anche pochi soldi, il tempo stringe.

Ma non solo: quasi a chiedere scusa, bisognava offrire alle partite Iva una ultima possibilità di protezione dopo l’entrata in vigore dell’unica misura davvero efficace contro l’evasione fiscale approvata dall’esecutivo, e cioè il non più rinviabile accoppiamento automatico tra i pagamenti elettronici e gli scontrini fiscali (cosa tecnicamente possibile da anni e che è stata fin troppo ritardata).

L’accoppiamento automatico, diventato pienamente operativo da marzo, nel solo primo semestre di quest’anno ha fatto emergere oltre 9 miliardi di euro di fatturato in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con conseguente crescita delle entrate per l’Iva e di future entrate per Irpef, Ires e Irap.

L’ennesima dimostrazione, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la battaglia contro i limiti ai pagamenti in contanti è stata ed è oggettivamente un favore all’evasione fiscale.

Da qui, un beneficio collettivo e un problema per molte partite Iva.

Il beneficio collettivo è un piccolo ma importante contributo all’aumento della crescita stimata del Pil (l’ultima stima dell’Ufficio parlamentare di bilancio indica lo 0,9 per cento complessivo) e, di conseguenza, delle entrate.

Il problema per molte partite Iva consiste invece nell’aver fatto in passato dichiarazioni fiscali troppo basse che ora l’accoppiamento obbligatorio tra pagamenti elettronici e pos sta clamorosamente smentendo.

Poteva il governo Meloni restare insensibile a un problema del genere?

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