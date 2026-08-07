Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di Claudio Livolsi
Claudio Livolsi
Aug 7

Una vergogna che, come al solito, viene totalmente ignorata dai media e, soprattutto, dalle opposizioni. Fanno le pagliacciate per le chat di Dal Mastro ma sulle cose serie tutti muti. Poi ci si domanda come mai non li votano...

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3 risposte
Avatar di Paolo Giovannucci
Paolo Giovannucci
Aug 7Modificato

Siamo di fronte allo svilimento finale dello Stato che anzichè utilizzare l'accertamento fiscale come ordinario strumento di legalità e rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva di ognuno, abdica al proprio dovere di pretendere il rispetto della legge e arriva invece ad utilizzarlo come arma di ricatto dell'evasore. Il concordato è, alla fine, questo: so che probabilmente evadi, ma rinuncio ad accertarlo se aderisci e versi SUBITO qualcosa: se però non aderisci allora attento a te. Ma che visione distorta è, questa, del nostro Stato ?

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Assolutamente, procediamo.

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