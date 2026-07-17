Appunti - di Stefano Feltri

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Tiziana Piovesana
2h

Articolo molto interessante, l'ho letto con piacere

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Fabio Marri
29m

Comunque polytropos, non politropon (che semmai sarebbe accusativo). Il mio professore di greco, Giampaolo Feltri, mi avrebbe tirato addosso il cancellino della lavagna.

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Assolutamente, procediamo.

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