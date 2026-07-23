Appunti - di Stefano Feltri

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Federica Tourn
1h

Richard Yates, Easter Parade e Revolutionary Road se non lo avete già letto

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GF
1h

Ripresi Graham Greene e John Le Carrè : Il nostro agente all’Avana e Il sarto di Panama ricchi di spunti di comprensione degli aspetti violenti e al contempo demenziali di imperialismo occidentale e servizi segreti e con la suggestione della nuova Odissea: Circe e Il Canto di Achille di Madeline Miller.

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Assolutamente, procediamo.

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