Appunti - di Stefano Feltri

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Giusi D'Urso
2h

Grazie, condivido in ogni singolo punto. Ricordando che in Italia la legge vieta ogni apologia di fascismo e quindi i fascisti potrebbero essere "remigrati"

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Avatar di Silvia
Silvia
2h

Articolo ben impostato, lo farò leggere e ai ragazzi che voteranno per la 1'volta l'anno prossimo. Grazie. Sul paragrafo seguente, sono perplessa :"forse bisognerebbe anche ricordare una cosina di fronte agli stranieri e anche agli italiani che delinquono: pur di salvare i colletti bianchi (perché di questo si trattava: non mandare in carcere i colletti bianchi), dagli anni Novanta del secolo scorso sono state innalzate le soglie che evitano di farti finire in carcere. Per finirci davvero, in carcere, devi fare uno sfracello (e non è detto che tu ci finisca)."Non so se l'autore può spiegarlo alla luce dei dati rilevati da associazioni come Antigone. Forse sì, la narrazione mediatica può dare" basi", ma la realtà è che sono aumentate le persone in carcere spesso per reati non da " colletti bianchi" anche grazie alle nuove norme dell'ultima legislatura e non verso reati da colletti bianchi,ma per chi compie reati legati alla povertà per chi dissente, ad esempio. Le ultime riforme, come il decreto Caivano e il decreto sicurezza, hanno aumentato le pene e creato nuovi reati. Questo ha portato a un forte aumento delle persone in prigione. Se però ci sono esempi che mi smentiscono, sono benvenuti.

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