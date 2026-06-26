C’è una rincorsa alle ricette populiste perché i candidati hanno scoperto che, nei momenti in cui le cose vanno peggio e la fiducia nel futuro viene a mancare, gli elettori sono disposti a credere a tutto, a credere ai miracoli, a credere che la torta sia di nuovo lì sul suo bel piatto dopo che l’hanno mangiata Manlio Graziano

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Il sostegno del sindaco di New York Zohran Mamdani si è rivelato decisivo per la vittoria di tre «progressisti» alle primarie democratiche per la scelta dei candidati della metropoli della costa orientale alle elezioni congressuali del prossimo novembre.

Cosa c’entra questo irrisorio dettaglio della bassa politica parlamentare con la geopolitica, con le questioni ben più cariche di conseguenze – quelle sì, davvero storiche – che stanno agitando il mondo, soprattutto dopo la calamitosa umiliazione americana nel Golfo Persico?

C’entra, perché è un segno in più di una tendenza che ormai si sta delineando con chiarezza nel panorama politico interno di molti Paesi, e che non mancherà di avere ripercussioni deleterie sull’intero spettro delle relazioni internazionali.