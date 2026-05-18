La scrittura, e Veronica Raimo lo sa, non è salvezza ma neppure il tentativo illusorio e ipocrita di capire, di capirsi. Di costruire una versione univoca e pacificatoria di quello che è successo. Di dipingere sé stessa come la vittima perfetta che non è mai stata: ma quale vittima lo è mai? Valeria Croce

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S. è una giovane donna disillusa la cui vita a un certo punto – prima del tempo, prima almeno di quello previsto – si è fermata, e che da allora vive confinata tra le mura granitiche delle giornate sempre uguali in cui si è richiusa, senza più la forza o il desiderio di alzare la testa per vedere che c’è oltre, al di fuori della gabbia che si è costruita attorno.

“Mi sento grata di essere cresciuta in un’epoca dove si può fallire in santa pace” pensa S. mentre serve cheesecake e cappuccini con latte di avena nel bar di un quartiere gentrificato di Roma in cui lavora. “Non esistono più i beautiful losers, e mi sembra una liberazione”.

È all’interno di questa cornice di ironia e cinismo – ipocrisia, direbbero alcuni – che si apre l’ultimo romanzo di Veronica Raimo, ponendosi sin da subito come un libro equivoco e pericoloso, che rifugge dal sentimento comodo e rassicurante della compassione.

Se è infatti indubbiamente vero che la vita di S. subisce un arresto perché viene stuprata dalla persona che ama – e sì, stupro e nessun’altra è la parola da usare – è altrettanto vero che quell’amore in quel momento non si esaurisce, non si trasforma in rabbia, non ripudia sé stesso.

Si inceppa invece in quell’evento dapprima rifiutandosi di riconoscerlo per quello che è, poi aggrappandocisi con tutte le sue forze, rivendicandolo come suo, soltanto suo: che non venga fuori un altro nome, un “me too”, un’altra donna con cui condividere il trauma: questa cosa Dennis May l’ha fatta solo a me!

Ed è proprio in questa non-rielaborazione masochista e sconcertante che Raimo ci mette davanti all’imbarazzante irragionevolezza della natura umana, che paradossalmente cerca, per risollevarsi – con tutta la disperata ostinazione di cui è capace – proprio la mano di quella persona che l’ha spinta così a fondo. Perché quella e solo quella, crediamo, sarà in grado di salvarci.

Non scrivere di me è un romanzo che parla di violenza, ma soprattutto di ciò che viene dopo.

La violenza in sé non è che un attimo, un breve episodio inserito nella trama, qualche pagina appena che però si irradia nella storia come l’onda d’urto di un’esplosione atomica, che protrae la sua devastazione per anni.

Un momento che sentiamo arrivare durante tutto il libro ma che quando arriva è già finito, eppure in un modo invisibile ma totalizzante resta, segna un prima e un dopo, la fine del tempo che scorre e l’inizio del tempo che ristagna.

Il dolore fisico, la prova tangibile e concreta che ne segue e a cui la protagonista si aggrappa – perché è l’unica che è facile capire – dura il tempo di una notte e poi svanisce, insieme a colui che gliel’ha procurata.

Dopodiché non resta niente, nemmeno le macerie. Uno spazio vuoto che di giorno in giorno si ingrandisce, alimentato dai vari pezzi di vita che S. abbandona, uno ad uno, per dedicarsi interamente, come in una conversione totalizzante e radicale, a quel lutto.

Una devozione alla disperazione che non lascia spazio al resto: il fidanzato, le amiche, l’università, la tesi che era quasi finita, il futuro, la scrittura.

Fino a che punto si può spingere l’autodistruzione? Ma soprattutto: è davvero corretto quell’”auto”?

Prima del fatto, prima della violenza, S. è una ragazza poco più che ventenne con un passato anonimo e un presente ordinario.

Come tante ragazze vive a Roma, in un monolocale in affitto, va all’università, beve birra con le amiche e appende alle pareti i poster dei suoi artisti preferiti.

Come tante ragazze scrive poesie su un taccuino che si porta sempre appresso. Come tante ragazze – garantisco –, da grande vuole fare la scrittrice.

Questo finché Dennis May (il cui volto era stato appeso proprio sopra la testata del letto) non rende la sua vita, per un breve tempo, eccezionale, per poi distruggerla nell’arco di un momento, portandosi via tutto ciò che la costituiva, scrittura compresa.

Ed è solo con la sua morte – con la fine forzata dell’attesa di un ritorno – che S. si volta indietro per fare il conto di tutto ciò che si è lasciata alle spalle o che, come nel caso delle parole, ha represso da qualche parte dentro di sé.

«Penso che dovresti scrivere questa storia», le dice l’unica persona a cui quella storia sia davvero stata raccontata. E qualcosa forse torna a recalcitrare dentro di lei.

Ma la scrittura in questo caso non è salvezza, redenzione, riscatto: la scrittura è opportunismo. «Non scrivere di me», gli dice lui, e invece sì, invece ne scrivo – ne scriverà.

Non per fargli un dispetto, per vendicare l’offesa – Dennis May è morto –, ma perché almeno se ne può fare qualcosa, di questo dolore, di questa rabbia mal indirizzata, di questo limbo di nulla in cui lui l’hai lasciata.

La scrittura, e Veronica Raimo lo sa, non è salvezza ma neppure il tentativo illusorio e ipocrita di capire, di capirsi. Di costruire una versione univoca e pacificatoria di quello che è successo. Di dipingere sé stessa come la vittima perfetta che non è mai stata: ma quale vittima lo è mai?

«Alle split-writers», scrive Raimo in dedica al libro, e quello che intendeva con certezza non lo sappiamo – sin dalle primissime pagine lei sceglie di non spiegare, di tenersi sempre a mezzo passo di distanza, di mantenere quell’apparente distacco emotivo che fa incarnare alla protagonista stessa.

Ma se da un lato questa adesione all’essenziale ci lascia disorientati di fronte ai comportamenti e ai sentimenti di S., dall’altra ci affida anche la libertà, e la responsabilità, di scegliere noi l’interpretazione che vogliamo.

E quella che scelgo io, in questo caso, è che la divisione, lo “split” di cui parla, è quello che vivono tutte coloro che si sentono in conflitto tra la vita e il suo racconto, tra il rispetto, affetto, riserbo verso coloro che di quella vita ne fanno o ne facevano parte, sé stesse comprese, e l’urgenza ingenita, mai davvero motivata, di scriverne.

Quel conflitto che vivono tutte coloro che alla fine, inevitabilmente, sceglieranno sempre la scrittura.

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