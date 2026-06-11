Appunti - di Stefano Feltri

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Ernesto García Domingo
4hModificato

Ieri sera ho visto l'intervista alla nuova star della politica italiana. Nella corrida tipica del mio paese, può capitare che un toro particolarmente "bravo" (lo tradurrei come "coraggioso") riceva -se il pubblico lo richiede- il perdono (indulto) e gli venga risparmiata la vita. Ero convinto che ieri questo toro (per dirla con Telese) ne sarebbe uscito vincitore.

La coincidenza ha voluto che abbia letto i vostri articoli qualche minuto prima di vedere la diretta dell'incontro del Papa Prevost nel piccolo Porto di Arguineguin, nelle Isole Canarie, con i migranti, con le associazioni di volontari, col personale delle navi che effettuano i riscatti in mare.

Uno dei coordinatori ha raccontato, commosso, di aver salvato personalmente più di 25.000 vite.

Un'altra volontaria ha letto il testimonio di Blessing, una donna africana vittima di tratta e sfruttamento. Ha raccontato tutte le cose terribili che le sono successe fino a quando non è riuscita ad arrivare in Spagna. Blessing non poteva leggerlo personalmente perché è protetta legalmente dato che ha denunciato i suoi sfruttatori e violentatori. Vedremo se i media italiani ne parlano e, se potete, leggetelo o ascoltatelo.

Non sono credente, non amo nessun Papa. E mi trovo nella situazione tristissima di dover ascoltare come si ascolta un leader politico l'unico che parla chiaramente, forse proprio perché non ha responsabilità politiche. Mentre i leader politici, quelli veri, si dichiarano credenti, parlano dei valori cristiani dell'Europa e poi si limitano a dire che "rimpatriare non è tecnicamente possibile".

Nessuno parla di dignità, nessuno parla di diritti, per esempio del diritto di NON MIGRARE.

Sono spagnolo e vivo in Italia. E non credo di avere più diritto di stare qui di qualsiasi africano perbene.

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Avatar di Silvia Zenier
Silvia Zenier
5h

Buongiorno, sono pienamente d'accordo con quanto scritto da Stefano Feltri.

Se non facciamo qualcosa, se tutti i partiti grandi e piccoli di centro-sinistra non si decidono a coalizzarsi, non preparano un programma serio e dignitoso, non si impegnano a conquistare il cuore delle persone con un leader (o una leader) che ispiri fiducia, perdiamo tutto, anche la libertà e la democrazia. Nel 2027 Vannacci e il suo partito arriveranno al 30% e di questa gentaglia non riusciremo a liberarci più.

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Assolutamente, procediamo.

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