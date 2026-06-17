Se si confrontano gare gestite dallo stesso comune per lavori comparabili, si vede che il tempo di aggiudicazione è sistematicamente inferiore per quelle che riguardano i progetti Pnrr: in media di circa 32 giorni. Una possibile spiegazione è che questo sia dovuto alle nuove modalità di programmazione introdotte dal Pnrr Giampaolo Arachi

Il petrolio a 80 dollari, dopo l’annuncio della tregua forse definitiva in Iran, è la prima buona notizia economica da molto tempo per il governo Meloni. L’inflazione potrebbe tornare sotto controllo.



L’ascesa del generale Roberto Vannacci e del suo Futuro nazionale hanno oscurato il principale problema per l’esecutivo, che è l’economia: non soltanto l’assenza di crescita, ma la polvere messa sotto il tappeto per quattro anni che inizia a respirarsi nell’aria della campagna elettorale.

I partiti litigano su una proposta che nessuno ha mai davvero fatto - quella di una imposta patrimoniale sui super ricchi - mentre ci sarebbero parecchi altri argomenti più urgenti di cui occuparsi.

Per esempio il fatto che stanno venendo meno, uno dopo l’altro, tutti i puntelli su cui si è retta l’impressione di solidità economica di questa legislatura. Il mercato del lavoro si è fermato, dice l’Istat da un paio di rilevazioni, il numero dei dipendenti ha iniziato a calare su base annua, aumentano le partite Iva, ma la spinta degli ultimi anni è finita.