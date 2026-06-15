La guerra con l’Iran è costata agli Stati Uniti una cifra stimata in 90 miliardi di dollari, e questa è una stima prudente. Ha causato sofferenze diffuse in tutto il Medio Oriente. Ha messo Israele in una posizione più precaria di quella in cui si trovava prima, e gran parte di questo dipende da Benjamin Netanyahu, che non è parte dell’accordo e non lo ha approvato

Robert Reich