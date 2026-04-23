La prima strategia militare della Germania
Berlino ha pubblicato il nuovo documento che delinea l’obiettivo di diventare il pilastro della difesa europea post-americana. Ecco il paper e le sintesi
Stiamo sviluppando la Bundeswehr per farne l’esercito convenzionale più forte d’Europa. Nel breve periodo rafforziamo la nostra capacità di difesa e di resistenza; nel medio periodo puntiamo a un significativo aumento complessivo delle capacità; nel lungo periodo miriamo a conseguire la superiorità tecnologica.
Boris Pistorius - ministro della Difesa tedesco