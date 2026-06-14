Appunti - di Stefano Feltri

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Luca P.
1h

La Chiesa Cattolica ha un insanabile problema con la sessualità derivante da una lettura anti-imperiale prima, anti-epicurea (con San Paolo) e aristotelico-agostiniana poi, che la relega a espressione di peccato laddove non serva a procreare all'interno del Sacramento matrimoniale. Escludendo quindi il clero che si vede inflitta una castità spacciata per "chiamata di Dio" e rinforzata da un celibato creato nel 1100 per tutelare i beni della Chiesa dalle figliolanze illegittime. Spacciato poi per secoli come "volontà di Dio". Nessuna persona può maturare senza l'esercizio di una sessualità attiva, questa è la nostra natura di esseri umani, ma la "Chiesa esperta in umanità" continua a non capirlo e a perseverare diabolicamente nell'errore. Rivoluzionare questo principio significherebbe creare uno scisma sicuro e distruggere tutta la struttura istituzionale alla quale crede almeno un miliardo di persone... Si dirà che basterebbe aprire alle inchieste sulla pedofilia o in generale sugli abusi, ma temo che la percentuale di presbiteri coinvolti sarebbe talmente alta da rimettere in discussione comunque l'apparato, cosa che una istituzione come quella non può permettersi. E allora si percorre il "male minore" (sic).

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Nina
3h

Un velo di ipocrisia e di connivenza della politica sulle malefatte pedofile della chiesa sta ostacolando un generale processo di giustizia. La storia del bambino violentato e ucciso con 47 coltellate e del suo assassino, difeso dall'organizzazione intera, insegna che neanche l'omicidio è punito da questa sorta di cupola. Si deve sgretolare questo enorme potere e potrà succedere solo riducendone le risorse economiche. Forse solo le richieste di risarcimento potrebbero davvero mettere in crisi questo sistema. Soprattutto se sono diffuse in tutto il mondo. Grazie a Meletti e Tourn per l'enorme contributo al dibattito pubblico e alla conoscenza.

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Assolutamente, procediamo.

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