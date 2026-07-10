L’intero piano segreto per la discesa in campo di Ranucci esiste solo perché si è mosso Lavitola, perché Lavitola ne ha parlato con giornalisti importanti e visibili, perché ha fatto un finto sondaggio, perché all’indomani degli sviluppi investigativi che hanno puntato su di lui come mandante è Lavitola stesso a offrire ai giornalisti (non ai magistrati) una chiave interpretativa

Non voglio fare il commento quotidiano alla vicenda dell’attentato a Sigfrido Ranucci, ma poiché questa è una storia di giornali e giornalisti, mi rendo conto che non tutti possono avere le griglie di lettura giuste per interpretarla.

In un pezzo precedente pubblicato qui su Appunti, ho rimesso in fila gli elementi fattuali per arrivare a una conclusione che rivendico e ribadisco: l’unico modo sensato di interpretare quello che è successo è che l’obiettivo della bomba del 16 ottobre 2025 fosse danneggiare Sigfrido Ranucci, la sua credibilità e quella di Report.

Non con danni fisici, ma con quelli reputazionali che sono sotto gli occhi di tutti. E la missione ha avuto successo.

Quello che resta da appurare alle indagini è se il faccendiere-ristoratore Valter Lavitola sia il cervello di questa operazione o l’esecutore per conto di qualcun altro. Di nemici, dentro la Rai e in Parlamento, Report ne ha tanti.

Basta vedere quanti si stanno attivando in questi giorni per bloccare perfino le repliche di Report previste per l’estate (come se ogni puntata fosse diventata all’improvviso non più credibile, in uno sforzo censorio retroattivo).

L’ultimo sviluppo è quello del sondaggio che Lavitola avrebbe preparato per testare il potenziale politico di Ranucci come leader del “campo largo”.

Ora, guardate gli elementi di cui disponiamo e poi valutate voi.