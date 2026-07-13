Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Massimo Rovelli
9m

Grazie! Ho molto apprezzato la sua analisi

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Giulia
14m

Interessante!Penso di leggere il libro!

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Ancora 3 commenti...

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Assolutamente, procediamo.

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