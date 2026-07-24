Per festeggiare i 30.000 iscritti, e perché d’estate c’è più tempo per leggere, chi si abbona ora riceverà in regalo le tre nuove pubblicazioni di Appunti: il primo numero della rivista Appunti di Geopolitica; La mano davanti alla faccia. Michele Mari e la letteratura come reliquia, di Christian Raimo; Faceva sempre più caldo. Romanzi, modelli e immaginazione climatica, sempre di Christian Raimo

Ciao,

ti scrivo perché Appunti ha superato i 30.000 iscritti ed è diventata una delle newsletter più lette e influenti d’Italia. I suoi articoli vengono citati sempre più spesso sui giornali e nel dibattito pubblico e, quest’anno, mi hanno anche assegnato il prestigioso Premiolino 2026.

È un risultato importante, che appartiene anche a te: a chi apre le mail, legge, condivide un articolo, ne discute o lo manda a qualcuno pensando che possa interessargli.

In questi tre anni Appunti è diventata qualcosa di più di una newsletter. È uno spazio aperto di discussione, analisi e inchieste, costruito intorno a un’idea abbastanza semplice: ci sono ancora molte persone che vogliono leggere testi lunghi, incontrare punti di vista inattesi e dedicare tempo ad argomenti che altrove faticano a trovare spazio.

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Per festeggiare il superamento dei 30.000 iscritti, e perché d’estate c’è più tempo per leggere, chi si abbona ora riceverà in regalo le tre nuove pubblicazioni di Appunti:

I due libri raccolgono e ampliano i saggi pubblicati negli ultimi mesi su Appunti, con una nuova impaginazione e un ricco apparato di approfondimento.

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Stefano Feltri

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