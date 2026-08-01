Appunti - di Stefano Feltri

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Chiara Malagoli
30m

Tempo fa Instagram mi ha proposto un breve pezzo della partecipazione di Lancini a una trasmissione televisiva in cui diceva che il malessere dei giovani dipende dall’abuso dei social di noi adulti , dal fatto che gli stiamo distruggendo l’ambiente, dalle guerre…..

E ci sarebbero tante altre cose da aggiungere…

Ti viene proposto un mondo senza speranza governato da falsità, ipocrisie, profitto. Che posto c’è per la gioia, la costruzione di qualcosa a lungo termine…?

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Mamma
35m

Come al solito leggo analisi concrete. La violenza NO TAV avete provato a spiegarla come un gesto attivo rispetto a una situazione che perdura. I giovani o i violenti intervenuti sembrano dire “solo con la violenza incidiamo “e in nessun altro modo.

Ma queste energie non potrebbero essere convogliate in obiettivi condivisi?

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Assolutamente, procediamo.

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