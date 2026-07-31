Di fronte ai fallimenti della Politica con la p maiuscola, il singolo vive la frustrazione perenne di non poter mai incidere sul reale. E quindi cerca di gestire la propria vita sperando di contribuire a un qualcosa di più grande (controllo-efficacia), o per lo meno cercando di non essere complice di una catastrofe (controllo-purezza) Federico Zuolo Abbonati e sostieni Appunti

Oggi tutto sembra politico. Il vestiario dei famosi e di quelli che vogliono esserlo. Ciò che si mangia e dove si va in vacanza. Gusti, stili e preferenze.

C’è un paradosso in tutto questo: il vecchio slogan del femminismo anni Sessanta-Settanta – “il personale è politico” – sembra aver avuto successo, troppo successo, tanto da essere oggi inflazionato.

Oltre alla giusta rivendicazione femminista che voleva denunciare la falsa naturalità dei ruoli nel privato, oggi ci si è messa l’onnipresenza dello sguardo social, anzi della faccia social: il bisogno ossessivo di “mettere la propria faccia” in ogni micro-polemica, e di farlo mescolando prese di posizione “pubbliche” con frammenti montati del proprio “privato” (foto, video, esperienze).

Ma l’odierna impressione di una politica ubiqua non realizza l’istanza femminista del personale-politico. Questo slogan aveva un senso polemico che la proliferazione attuale di una vera o presunta politicità ha perso.

Cosa è politico se tutto è politico?

Se questa inflazione ci sembra stonata, ancorché quasi inevitabile, dovremmo pensare che politico sia solo votare, manifestare, discutere in pubblico e dedicarsi all’amministrazione della cosa pubblica?

Il vecchio detto femminista non consisteva solo in una denuncia ma anche in un impegno a cambiare vari aspetti della vita privata che avevano (hanno) rilevanza politica: la divisione dei ruoli in famiglia e società, la libertà sessuale, i diversi codici di abbigliamento, eccetera. Oltre all’aspetto comunicativo, lo slogan femminista sollecitava azioni concrete che l’ansia comunicativa attuale sembra aver dimenticato.

Oggi dobbiamo chiederci nuovamente che cosa sia politico non solo perché il privato è politico, ma anche perché, dietro l’illusione della comunicazione perenne, non tutto ciò che sembra politico effettivamente lo è.

Nuove forme di impegno politico

Il declino del classico impegno politico avvenuto alla fine del XX secolo, è stato all’inizio chiamato “riflusso”: un tono derogatorio che denunciava la vera o presunta assenza di impegno.

Ma la sociologia politica più accorta ha mostrato che, lungi dal ritirarsi in un indifferente privato, il declino della partecipazione politica in sindacati e partiti si era, in realtà, trasformato in altre forme di attivazione politica: volontariato locale e internazionale, consumo critico e autoproduzione, e tanto altro.

Da qui nasce l’esigenza di ridiscutere queste dinamiche di lungo periodo, anche alla luce di una nuova ripresa di attivazione politica più visibile nelle piazze – come i Fridays for Future e, più recentemente, le manifestazioni per la Global Sumud Flotilla – che non sono stati né organizzati né intercettati dagli aggregatori collettivi tradizionali.

Ma non tutta la politicizzazione nuova e recente è riducibile ai movimenti di piazza. Ci sono nuove forme di politicizzazione che riguardano attività che, nella visione liberale tradizionale, dovevano essere confinate nella dimensione privata.

Nel libro Il quotidiano è politico. Forme dell’attivismo oggi discuto criticamente diverse tendenze odierne che intendono politicizzare azioni ripetute e quotidiane che tradizionalmente erano relegate nel privato e quindi prive di una dimensione politica.

Ho cercato di mappare cinque aree principali in cui attività ovvie e doverose, apparentemente banali, sono state trasformate in dimensioni dell’impegno politico: la nutrizione (vegetarianesimo/veganesimo), l’etica del dono, l’attivismo linguistico, il consumo critico, e la questione dell’impatto ambientale.

In ciascun ambito, il libro analizza le motivazioni e il successo di questi fenomeni, utilizzando, come lente analitica, la coppia concettuale di controllo-efficacia e controllo-purezza.

L’ipotesi diagnostica è che spesso le persone sono mosse a impegnarsi in un certo ambito perché c’è una promessa di controllo: controllo come attesa di risultati tangibili (controllo-efficacia) o controllo come purezza, perché agendo in un certo modo le persone non si sentiranno complici di una dinamica ingiusta.

Pur essendo due forme di controllo, in molti casi vanno in direzioni diverse, e solo in pochi ambiti si realizzano entrambe, generando così ambiguità e frustrazioni tra motivazioni profonde e risultati concreti.

Di poche cose si ha così tanto controllo quanto di ciò che si mangia, e anche se il mondo non diventerà vegano, l’astenersi dal consumo di carne garantisce la certezza di essere dalla parte del giusto.

Questa possibilità di esercitare un doppio controllo si vede invece molto meno nell’ambito del consumo critico e dell’impatto climatico: qui la motivazione alla purezza si scioglie di fronte al bisogno di impatto collettivo che non può certo essere raggiunto dal puro contributo individuale.

L’ansia di controllo invece permette a una pratica ambigua, anche se benintenzionata, come l’altruismo efficace, di diventare un fenomenale lavaggio della coscienza per giovani rampanti in cerca di certificati di bontà.

Infine, il bisogno di correggere le relazioni inique passa anche attraverso la semplice quotidianità del linguaggio: impossibile da controllare pienamente, può però permettere alle persone di sanzionare chi non si conforma.

A molti tutte queste attività di impegno nel quotidiano potranno sembrare frutto di esigenze maniacali o forme di una scarsa tolleranza verso l’ovvia varietà dei comportamenti altrui: non potendo controllare tutto, per lo meno se ne controlla l’ambito privato. Ma sarebbe ingiusto e cieco liquidare le motivazioni al controllo politico e morale della propria vita come frutto di banali ossessioni.

Di fronte ai fallimenti della Politica con la p maiuscola, il singolo vive la frustrazione perenne di non poter mai incidere sul reale. E quindi cerca di gestire la propria vita sperando di contribuire a un qualcosa di più grande (controllo-efficacia), o per lo meno cercando di non essere complice di una catastrofe (controllo-purezza).

L’impegno quotidiano è inutile o falso?

Ci sono due tendenze da evitare quando si considerano fenomeni del genere: da un lato, la speranza acritica che da qui parta una rivoluzione delle menti e delle pratiche sociali, e dall’altro la derisione cinica che vede ogni forma di piccolo impegno come un’illusione per le anime belle.

Entrambi gli atteggiamenti sono sbagliati, anche se per motivi opposti. Ovviamente, ciò che ognuno fa nel privato ha un’influenza infinitesimale, sostanzialmente nulla, sui destini del mondo.

E per converso, il cinismo è il finto sguardo lucido sul mondo che troppo spesso si riduce all’accettazione dello status quo, finendo per essere un amaro e banale conservatorismo pigro.

Ma più in generale, è facile schernire queste dinamiche come illusorie, o come esigenze di lavaggio della coscienza (un greenwashing esteso e individualizzato).

Inoltre, queste pratiche sono talvolta usate come strategie di successo social. Del resto, l’essere buoni e impegnati è la moneta vincente cavalcata da molti influencer-attivisti (su questo si veda Santi influencer di Maria Silvia Vaccarezza).

Le critiche di inutilità e falsa coscienza sono spesso in buona fede. Ma l’attivismo del quotidiano è criticato anche da chi condivide la causa sottostante a queste attività. In quest’ottica, la politicizzazione del quotidiano è problematica perché rischia di attribuire ai singoli troppe responsabilità.

Il cambiamento, ad esempio nell’impatto ambientale e climatico, non può dipendere solo dalle scelte individuali. La responsabilità, invece, starebbe nel campo della Politica o delle grandi scelte industriali e tecnologiche.

Del resto, perché io dovrei sentirmi responsabile di grandi ingiustizie sociali o del cambiamento climatico se vivo una vita normale?

In molti risponderebbero che, per vari motivi, le vite che viviamo non sono così normali o non dovrebbero esserlo – perché insostenibili o perché viziate da privilegi occulti. Ma, se anche concedessimo tutto questo, dovremmo essere degli eroi o dei santi per non contribuire alla catastrofe?

Attribuire alle scelte dei singoli l’onere morale dei destini del mondo significa esonerare chi ha le leve del comando e riporre un onere eccessivo nei pochi che potrebbero fare qualcosa, creando così soltanto senso di colpa aggiuntivo.

Dare un senso politico al bisogno di impegno

È facile dire che cambiare le abitudini di consumo non serve a niente, astenersi dalla carne non risparmia la vita di un animale, fare donazioni non combatte l’ingiustizia, e tanto altro.

È facile ed è anche sostanzialmente vero. Ma questa critica ovvia nasconde due strade, solo una delle quali è onesta e moralmente accettabile.

Rigettare l’impegno del quotidiano come illusorio non dovrebbe consegnare la motivazione individuale a un pigro pessimismo.

Se, invece, l’illusorietà del puro attivismo quotidiano ne riconosce l’incompletezza dietro alla genuina motivazione, dovremmo chiederci cosa i singoli possono e debbono fare di ulteriore.

In molti sostengono che le motivazioni dietro l’attivismo quotidiano sono importanti e genuine ma che non dovrebbero essere sprecate in un controllo ossessivo del privato, poiché l’unica possibilità di avere un senso è nella mobilitazione collettiva.

Questa osservazione ci riporta al problema da cui eravamo partiti: la perdita di senso dell’impegno politico tradizionale.

Se anche ammettiamo che impegnarsi nel privato per una causa (sofferenza animale, giustizia sociale, relazioni di genere, impatto ambientale) non può ridursi alle attività quotidiane che i singoli possono controllare, non abbiamo ancora stabilito cosa dovrebbero fare i singoli per riportare a una dimensione pubblica questo impegno.

Vista la debolezza o assenza degli aggregatori collettivi, cosa può fare un singolo per dare un senso al proprio impegno senza cadere nel pigro cinismo che vede solo illusorietà?

Del resto, non si può chiedere a tutte le persone di diventare leader di partiti, attivisti strenuamente impegnati, o operatori sul campo di battaglie più grandi di loro.

Data la carenza di canali di intermediazione, lo spostamento dal privato al pubblico richiede una serie di capacità (carisma, organizzazione, comunicazione) che non possiamo richiedere a tutti quelli che in buona fede cercano di impegnarsi nel proprio quotidiano.

È a questo livello che la dimensione collettiva può riagganciarsi alla quotidianità dell’impegno nel privato.

Come si può pensare di presentarsi in pubblico, perorare una causa, convincere i conoscenti così come vaste platee, chiedere impegno agli altri, senza una qualche forma di coerenza e credibilità nel privato?

La coerenza tra pubblico e privato è forse una pseudo-virtù, e se anche fosse una virtù intera, di certo sarebbe sopravvalutata.

Del resto, dovremmo volere che i politici prendano buone decisioni, non che nel privato vivano vite specchiate, come giustamente ci aveva insegnato già Machiavelli.

Ma ci siamo ridotti a usare, in buona o cattiva fede, le vite specchiate come un indice della capacità di prendere buone decisioni pubbliche.

Il risultato – moralismo diffuso e scarsa attenzione per i risultati – è sotto gli occhi di tutti.

Ma se dobbiamo essere più attenti al pubblico che al privato nel comportamento di chi ha le redini del potere, come è possibile che privati cittadini riescano a impegnarsi politicamente se non portando testimonianza di ciò che sono e ciò che fanno nella loro vita privata?

Le promesse e i programmi non possono che venire dopo aver guadagnato un minimo di credibilità di fronte agli altri con la testimonianza della propria vita. Mancando la capacità dei partiti di fare da filtro alle capacità pratiche e intellettuali dei possibili quadri dirigenti, ai singoli non resta altro che la propria vita.

A questo livello, senza indulgere in eccessivi moralismi, ciò che si fa nel privato acquista un suo doppio significato pubblico: sia come azione giusta in sé, sia come messaggio agli altri.

Forse la politicizzazione del quotidiano può avere questo senso. Senza pretendere di cambiare il mondo soltanto coi piccoli gesti, e senza risultare un lavaggio della coscienza ad uso dei social, ciascuno può scegliere quale ambito della propria vita rendere un pezzo di impegno: un bisogno di senso, più che una scusa o l’illusione della rivoluzione.

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