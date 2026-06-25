Nessuno oggi, nei palazzi parigini del potere, mentre suda nel suo bell’ufficio con gli stucchi dorati ma senza aria condizionata, può negare che difendersi dalle onde di calore sia una priorità assoluta per tutti Gloria Origgi

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La Francia sta attraversando in questi giorni un’ondata di caldo senza precedenti, che tocca tutta l’Europa ma che è particolarmente estrema da queste parti. Le temperature hanno battuto i record di tutti i tempi. In alcune zone il termometro ha superato i 45 gradi.

A Parigi, una città dal clima tipicamente temperato, viviamo a più di 40 gradi. Più di quaranta persone sono morte annegate cercando di sfuggire al calore.

A Carpentras, due bambini sono morti di caldo nell’auto di famiglia e già si cominciano a contare gli anziani deceduti per le conseguenze della canicola.

A volte il futuro arriva

Lo stato di allarme è totale in un Paese completamente impreparato alle alte temperature, benché episodi di canicola ci siano stati anche in passato, il più famoso forse quello del 2003 in cui si contarono circa quindicimila morti per il caldo, soprattutto anziani abbandonati in case di riposo.

Gli italiani sono più abituati al caldo e forse reagiscono con più lucidità e buon senso. È vero anche che il caldo inusuale di questa settimana in Francia non sa di Sud, ma di Apocalisse climatica e di claustrofobica mancanza di soluzioni davanti a un avvenire da incubo di un’Europa a temperature africane che ancora ha riflessi urbani e modi di vita di qualche secolo fa.

Un avvenire annunciato da più di trent’anni di rapporti dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e ignorato dai politici per puro calcolo elettorale (l’ecologismo non paga quando implica rinunce, sobrietà e decrescita).

Ma a volte il futuro arriva: il futuro è adesso e tutti i discorsi e le polemiche non hanno più senso quando si tratta di salvare la vita dei propri concittadini, dei genitori anziani, dei bambini appena nati in ospedali senza aria condizionata.

Il caldo atroce di questi giorni sembra la metafora di un Paese in fiamme in tutti i sensi: politicamente, economicamente e culturalmente.

Un Paese che si riconosce solo in un’immagine antica, fatta di villaggi, di baguette e di buone maniere, che, per il “decoro” estetico delle facciate delle case ha imposto agli abitanti di Bordeaux di togliere le persiane dalle finestre, senza pensare che a 45 gradi anche una persiana può fare la differenza tra la vita e la morte, in cui i comuni spendono di più per le decorazioni natalizie che per creare spazi d’ombra.

Un Paese che rifiuta per ragioni ecologiche l’aria condizionata negli edifici pubblici rendendo impossibile lavorare alla maggior parte di noi (il mio ufficio, situato in una delle più prestigiose università parigine, l’Ecole Normale Supérieure, non ha l’aria condizionata e oggi registra una temperatura superiore ai 48 gradi), come se nel resto del mondo ci fosse un’altra soluzione per lavorare nella calura: come se capitali come New York, Dubai o Hanoi potessero sopravvivere con gli uffici bollenti.

Un Paese che non sa più chi è, che non sa perché è cambiato così tanto, non si ricorda cosa volesse prima e non è capace di dire cosa vuole adesso.

Un Paese che in più di vent’anni dalla prima canicola non ha attuato nessuna riforma o nessun programma specifico per il clima, se non le paternalistiche raccomandazioni di bere molto, non fare troppo sport e restare a casa se si può nelle ore più calde.

Nemmeno gli orari scolastici sono stati aggiustati a livello nazionale: sono i sindaci locali che regolano il flusso degli scolari nelle aule bollenti e che prendono iniziative generose come mettere a disposizione i pochi spazi climatizzati dei palazzi pubblici alla popolazione disperata.

Il clima non è solo politica

Il problema in Francia e in tutta Europa è che la questione climatica è stata trattata come una questione politica, un altro ingrediente del marketing dei partiti climatoscettici o climatoapocalittici, una serie di annunci ideologici che non sono stati capaci di creare dinamiche a lungo termine che per loro natura devono essere extra-politiche: se andiamo arrosto tutti quanti, non è importante chi è di sinistra o chi è di destra perché qualsiasi investimento per salvarci va ben al di là del tempo di una legislatura.

Il cambiamento climatico non è più un futuro minaccioso: è il nostro presente. E se l’onda di calore è particolarmente estrema in Francia, tutta l’Europa è attraversata da un caldo eccezionale: Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e altrove.

L’Europa, come spiega Davide Faranda, ricercatore italiano al CNRS di Parigi che lavora sugli eventi climatici estremi, si scalda due volte più in fretta che il resto del mondo, a causa della sua vicinanza col caldissimo Mediterraneo e con la Groenlandia dove il ghiaccio si scioglie in fretta.

Lo scontro di queste temperature crea l’effetto “cupola di calore” nel quale ci troviamo immersi in questi giorni.

Per contrastare questo effetto, che è sempre più ricorrente ed esteso, servono soluzioni a lunghissimo termine (piani energetici, ri-orientamenti industriali, sviluppo tecnologico) e soluzioni immediate (piani urbani, accesso a luoghi freschi per tutti, protezione degli anziani e dei più fragili).

Entrambe le soluzioni richiedono strategie e ragionamenti ben al di là delle logiche elettorali e di partito.

In Francia il caldo non è mai stato più politico: recriminazioni, rivendicazioni, accuse, invettive popolano i giornali francesi in questi giorni.

In un Paese allo sfascio politico a meno di un anno dalle elezioni presidenziali, anche la canicola può diventare merce elettorale. Ma se il caldo è oggi un fatto politico, è proprio superando la politica e le sue divisioni che si può agire in modo efficace. Il tempo del consenso elettorale è troppo breve per permettere di sviluppare strategie a lungo termine.

Nessuno oggi, nei palazzi parigini del potere, mentre suda nel suo bell’ufficio con gli stucchi dorati ma senza aria condizionata, può negare che difendersi dalle onde di calore sia una priorità assoluta per tutti.

La nuova solidarietà

Parigi brucia sotto il solleone. È strano vivere il caldo estremo in una città fredda, dove la gente tiene le distanze, le persone non si parlano e non si aiutano tra loro.

Ma l’urgenza ha trasformato l’atmosfera, perché la canicola è sulla pelle di tutti e in qualsiasi riunione di lavoro o incontro sociale non ci si può esimere dallo scambiare qualche battuta di solidarietà.

La gente vive questi giorni come una specie di redde rationem, come se le minacce di un futuro nero lanciate a destra e a manca per ragioni puramente strumentali, si fossero infine realizzate nell’aria irrespirabile di questi giorni.

E quando tutti sono nella stessa barca, quando l’empatia con gli altri diventa evidente perché si sa cosa stanno provando, quando il presente è la misura delle cose invece che un rimpianto passato o un incerto futuro, allora la politica può di nuovo diventare una cosa seria: diventare azione.

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