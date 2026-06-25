Appunti - di Stefano Feltri

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Cristina_M
3h

Grazie, sono considerazioni che condivido pienamente. Riferito alle ultime righe: l’azione di chi, se i politici -praticamente tutti, purtroppo- si dimostrano ogni giorno inadeguati, quando non totalmente incompetenti o addirittura ignoranti?

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masayume
1h

I contributi di Gloria Origgi sono sempre memorabili, e tra i miei preferiti. Non aggiungo nulla nel merito, ma per quanto riguarda l'estetica di Appunti, le immagini generate con la AI in questo caso sono risultate forse un po' troppo didascaliche, e si portano dietro quest'aura di artificioso che stride con il contesto. Mi avrebbe colpito molto di più almeno una foto della temperatura pazzesca nell'ufficio della professoressa.

Non come prova eh, ma proprio per l'enormità del numero.

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Assolutamente, procediamo.

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