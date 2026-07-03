La rottura attuale, seppur pastoralmente e teologicamente molto grave, non cambia né condiziona gli indirizzi di fondo della Chiesa, né il suo cammino in fedeltà alla tradizione e alla Scrittura padre Lorenzo Prezzi

di Lorenzo Prezzi

da Settimana News

Neppure l’accorato appello del 30 giugno di papa Leone XIV («perché lacerare la tunica inconsutile di Cristo?») ha impedito la celebrazione dell’ordinazione episcopale dei quattro preti della Fraternità sacerdotale di san Pio X: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry, Marc Hanappier (1° luglio 2026, Écône, Svizzera).

I celebranti, monsignor Alfonso de Galarreta e, a lato, monsignor Bernard Fellay, come gli ordinati, si sono assunti il rischio di privare «della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti» dei fedeli che a loro ricorreranno.

Il tratto barocco ed estetizzante della funzione religiosa (dalle pianete finemente lavorate alle tuniche, dai guanti rossi alle scarpe rigorosamente bianche, dalle talari con cotte di tutti i preti presenti agli arredi liturgici) contrastava con l’area a prato (le videate fuori dello spazio liturgico mostravano una classica manifestazione di montagna), con la tensostruttura rimuovibile e con un temporale che ha fatto volare alcuni addobbi.

La liturgia in latino secondo il rito preconciliare è stata ulteriormente caricata dal canto poco coerente del rosario. Migliaia i presenti e centinaia i preti, tutti facenti parte della Fraternità di Lefebvre.

La presentazione iniziale annunciava la consacrazione come necessaria in ragione del tradimento della fede da parte della Chiesa e per la richiesta non rimuovibile dei fedeli. Il loro ruolo previsto: vescovi ausiliari a disposizione della Fraternità.

L’omelia è stata dettata dal superiore generale, don Davide Pagliarani. Strutturata in quattro punti (fede, speranza, carità e il sacrificio di Cristo) è stata attraversata da molti spunti polemici. Ne ricostruisco tre, tutti ispirati da un sofismo retorico.

Ci dicono che dobbiamo scegliere tra la fede integrale a cui apparteniamo e la Chiesa, ma noi siamo nella Chiesa perché siamo nella fede e viceversa. La nostra è un’appartenenza naturale come l’essere figli nella famiglia o appartenenti ad una nazione.

Il secondo, quando ha parlato della loro condizione di «ribelli»: niente affatto, perché siamo figli.

Infine, parlando del papa, ha detto: ci accusano di criticarlo e di non amarlo, mentre siamo gli unici che lo difendono e che non vogliono la sua umiliazione quando appare come uguale fra i responsabili delle confessioni cristiane ereticali o ancora più quando è con gli esponenti di altre religioni che sono false, incapaci di salvezza.

Ha identificato il male che attanaglia i popoli con la glorificazione dell’uomo. La sua esaltazione lo candida all’allontanamento da Dio e lo blocca nel male.

Rivolgendosi poi agli ordinanti, li ha esortati con due espressioni di richiamo evangelico: essere a un tempo agnelli e leoni, come anche colombe e serpenti. Additando a loro l’esempio di Cirillo di Alessandria e la sua lotta per la fede e il fondatore della Fraternità, Marcel Lefebvre, per la sua lotta per l’eucaristia.

Lo scisma si è consumato.

Un passo definitivo

Con grande sicurezza il superiore generale della Fraternità, don Davide Pagliarani, il 2 febbraio scorso annunciando l’ordinazione ha detto:

«Mi assumo, mi assumo pienamente la responsabilità della decisione. L’assumo anzitutto davanti a Dio, l’assumo davanti alla santissima Vergine, davanti a san Pio X. L’assumo davanti al papa […] E assumo questa responsabilità anche davanti alla Chiesa. Davanti alla Fraternità e a tutti i suoi membri».

Convinto che «eventuali pene canoniche non avrebbero alcun effetto reale».

A 38 anni dalle prime ordinazioni episcopali e a 56 anni dalla fondazione della Fraternità sacerdotale la rottura della comunione ecclesiale delle attuali consacrazioni permette alcune valutazioni.

La prima è relativa alla definitività.

Mentre, nel 1988, il timore era relativo alla forza di trascinamento che la scelta di monsignor Marcel Lefebvre poteva innestare nel corpo ecclesiale, a quanti fra i dubbiosi, scontenti o smarriti dai cambiamenti avrebbero seguito il dissidente nel sottrarsi alla comunione ecclesiale.

Ora la sfida è diversa. La frana delle comunità e l’onda dei consensi non si sono realizzate che in misura assai ridotta (ricordo che il Coetus internationalis patrum, la pattuglia conservatrice dei padri conciliari presieduta da Lefebvre, raccoglieva 250 vescovi).

Oggi la prospettiva è quella della stabilità del gruppo lefebvriano che potrebbe durare a lungo come mostrano i molti scismi che la Chiesa ha conosciuto nel passato. L’unico che viene motivato dal rifiuto del Concilio Vaticano II.

Nel contesto di una stabilizzazione, si può evidenziarne anche la marginalità.

Se la Fraternità avesse accettato nel 2012 l’offerta di Benedetto XVI della prelatura e il «preambolo dottrinale», il loro rientro avrebbe pesantemente condizionato l’indirizzo del cammino ecclesiale universale, già spinto a una lettura riduttiva del Concilio. Giustificando così la ragionevole conclusione che solo una lettura conservatrice del Vaticano II era in grado di far rientrare lo scisma. Con effetti rilevanti negli equilibri complessivi, prevedibilmente anche nel conclave del 2013 (ove risultò eletto papa Francesco).

La rottura attuale, seppur pastoralmente e teologicamente molto grave, non cambia né condiziona gli indirizzi di fondo della Chiesa, né il suo cammino in fedeltà alla tradizione e alla Scrittura.

L’eresia possibile

La seconda valutazione è prospettica: il possibile passaggio da una condizione scismatica a una conclusione ereticale. La storia della Chiesa ci autorizza a pensarlo. È facile che, nel tempo, lo scisma (rottura della comunione ecclesiale) sfoci nell’eresia (cambiamento della dottrina della Chiesa).

È successo per altri movimenti dissidenti che, all’inizio, hanno rivestito solo le vesti dello scisma. È indicativo che nell’ultima «professione di fede cattolica» (24 giugno 2026) i testi del Concilio, il magistero dei papi e l’intera riflessione teologico-pastorale di questi decenni siano totalmente scomparsi. Non suona implausibile un esito ereticale nell’ambito dell’ecclesiologia e della teologia.

La terza valutazione riguarda la Chiesa, la sua scelta sistematica e pervicace di mantenere aperto il dialogo anche oltre ogni speranza.

Vi sono stati molti gesti unilaterali e gratuiti, molte ipotesi di soluzioni canoniche (società di vita apostolica, ordinariato, prelatura), infiniti incontri anche palesemente improduttivi: tutto per non smentire la sostanza dialogica e comunionale attestata dal Vaticano II.

Come ha fatto notare già nel 1988 il canonista Eugenio Corecco in un’intervista a Francesco Strazzari e al sottoscritto:

«Bisogna pensare alla coscienza che la Chiesa ha oggi di sé stessa. Da quando Paolo VI ha tolto la scomunica agli orientali e dopo le ripetute richieste di perdono espressi anche da papa Giovanni Paolo II, si è formato nella coscienza della Chiesa un punto estremamente sensibile, paragonabile a quello di una cicatrice, che ci fa pensare: “capiti pure tutto, ma non restiamo aggrappati a nessuna forma di rigidità istituzionale che possa essere motivazione di rottura dell’unità”.

Questo potrebbe rendere plausibile l’atteggiamento della Santa Sede di non fare nulla, proprio nulla, che potesse dare adito ad una rottura.

In questo senso, non di ingenuità si tratta, ma della posizione più sana che si poteva prendere dal profilo della fede» (Regno-att. 14,1988,363).

I decenni successivi fino all’appello di papa Leone lo dimostrano.

I numeri e i temi

Una stagione significativamente estesa che, da un lato, ha visto il consolidamento del mondo lefebvriano e, dall’altro, può essere letta a partire da una costante apertura al dialogo in successive quattro stagioni.

La stabilizzazione è visibile sia nei numeri che nei temi del dissenso: 184 case, 14 distretti, 800 fra chiese, cappelle e luoghi di celebrazioni per la messa, 2 istituti universitari, 94 scuole, 7 case di riposo, 6 vescovi, 733 sacerdoti, 264 seminaristi in 6 seminari maggiori e 54 seminari minori, 123 religiosi, 195 suore, oltre a 26 famiglie religiose «vicine».

Presente in 37 Paesi, la Fraternità ha i suoi punti forza in Francia, Svizzera e Stati Uniti. Per i fedeli, si va da una stima prudente di 100.000 a una più generosa di mezzo milione.

I temi di conflitto con la Chiesa universale sono ampiamente noti: l’opposizione alla collegialità episcopale, alla libertà religiosa, al dialogo ecumenico e interreligioso (in particolare l’ebraismo), alla riforma liturgica, al dialogo col mondo, al modernismo, alla democrazia ecc.

Fino ai temi più recenti come il rapporto coi divorziati risposati, gli omosessuali, le norme sul vecchio rito, i titoli mariani, la sinodalità, il pluralismo teologico, l’ordinazione diaconale femminile ecc.

Quattro stagioni di dialogo

Una stagione estesa in cui il dialogo con le istanze romane è sempre stato aperto, anche se particolarmente coltivato in quattro occasioni: nel 1988 al momento della scelta scismatica, nel 2001, fra il 2007-2009 e fra il 2015-2017.

Fin dal 1974 si avvia un confronto fra Lefebvre e una commissione cardinalizia con scarsi risultati.

Nel 1987 si arriva invece alla firma di un protocollo d’intesa con l’allora prefetto della dottrina della fede, cardinale Joseph Ratzinger, che viene smentito da Lefebvre nell’ambito di due giorni e poi seppellito con l’ordinazione dei quattro vescovi nel 1988. In quell’occasione Giovanni Paolo II nella lettera Ecclesia Dei indica la fragilità del riferimento alla tradizione del vescovo dissidente:

«La radice di questo atto scismatico si trova in una concezione incompleta e contraddittoria della tradizione, incompleta perché non tiene sufficientemente conto del carattere vivo della tradizione […] inesatta e contraddittoria [… perché] si oppone al magistero universale della Chiesa».

Nel 2001 tornano le voci di un possibile accordo quando la commissione Ecclesia Dei (nata in seguito alla lettera papale) viene rafforzata con nomi importanti diventando commissione cardinalizia. La scelta avviene anche a seguito dell’importante pellegrinaggio giubilare che la Fraternità aveva compiuto l’8 agosto 2000.

Anche in questo caso il risultato è negativo. Lo chiarisce una successiva lettera ai cardinali sottoscritta dai vescovi lefebvriani, Dall’ecumenismo all’apostasia silenziosa:

«Disprezzando l’insegnamento costante e unanime della tradizione secondo la quale il corpo mistico di Cristo è la Chiesa cattolica e che fuori di essa non c’è salvezza, tale ecumenismo ha come distrutto i più bei tesori della Chiesa».

Molti aspetti da chiarire

Nel 2007-2009 è il periodo forse più intenso dei colloqui. Dopo l’incontro di monsignor Bernard Fellay con papa Benedetto (agosto 2005), la liberalizzazione del rito preconciliare (luglio 2007), la rimozione della scomunica ai quattro vescovi (2009), sembrava che l’accordo fosse a portata di mano.

Un dialogo travolto dall’emergere sui media delle posizioni antisemite e anti-Shoah del vescovo lefebvriano Richard Williamson, dal rifiuto alla firma del protocollo da parte della dirigenza della Fraternità e, successivamente, dalla rimozione di monsignor Fellay dalla carica di superiore generale a favore del più radicale Davide Pagliarani.

Altra tornata importante di dialoghi tra Fraternità sacerdotale san Pio X e curia vaticana si realizza con papa Francesco fra il 2015-2017. L’approccio meno teologico e più pastorale del papa argentino ha permesso di riconoscere la validità e la liceità delle confessioni dei preti dissidenti e della celebrazione dei matrimoni. Anche in questo caso l’apertura di credito si è infranta prendendo la scusa dalle scelte pastorali di Francesco.

Molti aspetti della Fraternità san Pio X rimangono non chiariti: dalle finanze (rigorosamente centralizzate) agli abusi (ampiamente presenti ma regolarmente sminuiti), dal fiancheggiamento alle forze politiche di destra (antidemocratiche e autoritarie) fino ai duri scontri interni (le uscite, le frizioni, i contrasti con gli ambienti tradizionalisti viciniori, i ritorni alla Chiesa di Roma).

Una storia assai più tormentata dell’immagine fornita dalla celebrazione delle ordinazioni dei nuovi vescovi.

Padre Lorenzo Prezzi è direttore del portale di informazione Settimana News che pubblica molti approfondimenti interessanti, non soltanto sulle vicende interne al mondo cattolico

Lascia un commento

Scopri il primo numero di Appunti di Geopolitica: Il nuovo Occidente

Lo trovi qui a 4,99 euro

Se pensi che il nostro lavoro sia importante, sostieni Appunti con un abbonamento Abbonati o regala un abbonamento

Su Appunti leggi anche

Come (non) finirà la guerra russa in Ucraina Jul 2 Putin governa la Russia come il cortile di una prigione. Per sopravvivere nel cortile di una prigione devi essere l’uomo più brutale, più spaventoso, più pericoloso di tutti. Nel momento in cui mostri debolezza, qualcuno più forte prende il tuo posto. Putin sa che, se questo dovesse accadergli, finirebbe in una cella o in una bara. Leggi la storia completa

Il voto di Mamdani per Bardella Manlio Graziano · Jun 26 C’è una rincorsa alle ricette populiste perché i candidati hanno scoperto che, nei momenti in cui le cose vanno peggio e la fiducia nel futuro viene a mancare, gli elettori sono disposti a credere a tutto, a credere ai miracoli, a credere che la torta sia di nuovo lì sul suo bel piatto dopo che l’hanno mangiata Leggi la storia completa

In carcere senza sapere perché Giorgio Meletti · Jun 29 Moretti non sa letteralmente quale accusa deve respingere, se non quella assai generica di non aver fatto abbastanza per impedire che quel carro pieno di gas deragliasse e prendesse fuoco. L’accusa di non aver fatto una cosa puoi confutarla, l’accusa di non aver fatto un qualcosa di indefinitamente opportuno nei nostri tribunali kafkiani ti manda dritt… Leggi la storia completa

Capire il presente con il microscopio sul passato Giorgio Meletti · Jun 19 La lezione di Ginzburg, maestro non ancora quarantenne, è che se vogliamo davvero capire il nostro passato dobbiamo studiarlo con il microscopio per far emergere gli indizi di ciò che la storia ufficiale, che è scritta da una parte, nasconde. Quindi la microstoria non è, come i suoi critici hanno cercato di insinuare, e come i suoi imitatori pigri hanno… Leggi la storia completa