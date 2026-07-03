Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Stefano D'Amico
2h

Sembrano rimasti all' in hoc signo vinces, ma probabilmente gli interessi politici ed economici dietro a tutto ciò devono essere enormi. Destra in movimento. Ma poi una chiesa cristiana che individua "nemici" dovrebbe essere, per un vero cristiano, inaudita.

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Michele Chiusi
6m

Articolo bellissimo e di spessore che mi rafforza nella mia convinzione da ateo ( per semplificare) che nessuna religione parli veramente di dio ma parli degli uomini agli uomini

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Assolutamente, procediamo.

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