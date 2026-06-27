Appunti di Geopolitica diventa rivista
Le migliori analisi raccolte in volumi digitali inclusi nell’abbonamento o acquistabili a parte. Il primo numero: Il nuovo Occidente
Il mio consiglio è questo: scaricatevi un lettore di ebook sullo smartphone, aprite lì Appunti di Geopolitica e, quando siete in fila, sui mezzi pubblici, in sala d’aspetto dal medico, invece di bruciarvi i neuroni scrollando i social, leggetevi le analisi degli esperti di Appunti. Non ve ne pentirete
Come sapete, Appunti è un progetto sempre in evoluzione per due ragioni: perché cresce con il crescere della comunità che lo sostiene, siamo quasi 30.000, e perché è anche un laboratorio di giornalismo permanente.
Appunti non ha le rigidità e i costi dei quotidiani con lunghe tradizioni alle spalle, e neppure è un prodotto effimero della stagione dei social.
È uno spazio di approfondimento che cerca di usare le tecnologie disponibili per portare il giornalismo e l’analisi in una nuova fase, nella quale il vincolo principale non è più quello delle risorse economiche a disposizione, ma quello del tempo che il pubblico può dedicare a un singolo contenuto.
È con questo spirito che nascono gli e-book di Appunti.
Cominciamo con l’edizione mensile di Appunti di Geopolitica: non è sempre facile seguire i contenuti man mano che arrivano via mail, magari alcune cose le vorremmo leggere con più calma quando abbiamo il tempo per concentrarci e non quando le troviamo nella casella di posta.
Ma poi riceviamo altre mail, abbiamo altre urgenze e ci dimentichiamo.
Oppure vorremmo un formato più confortevole rispetto a quello della visualizzazione nel browser.
Insomma, vorremmo un libro.
Per questo adesso nascono i libri di Appunti. Per leggere o rileggere quello che è apparso sul sito o nella newsletter, ordinato, selezionato.
Grazie alle nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, si può creare un’intera linea editoriale di prodotti. Per ora solo digitali, per minimizzare i costi e avere il massimo della flessibilità, poi vedremo.
Il primo esperimento è, come accennavo, con la versione digitale di Appunti di Geopolitica. Non possiamo mica lasciare il monopolio delle riviste geopolitiche a Limes di Lucio Caracciolo e a Domino di Dario Fabbri, vero?
Se vi piace, lo renderemo un appuntamento su base mensile e ogni volta che sarà necessario.
Per gli abbonati ad Appunti di Geopolitica, il volume digitale è incluso nell’abbonamento e si può scaricare nell’area riservata qui sotto. Per tutti gli altri, il primo numero si può acquistare a parte a 4,99 euro.
Il mio consiglio è questo: scaricatevi un lettore di ebook sullo smartphone, aprite lì Appunti di Geopolitica e, quando siete in fila, sui mezzi pubblici, in sala d’aspetto dal medico, invece di bruciarvi i neuroni scrollando i social, leggetevi le analisi degli esperti di Appunti. Non ve ne pentirete.
Fatemi sapere cosa ne pensate. E, se vi interessa seguire Appunti di Geopolitica anche in questo formato, l’abbonamento annuale include anche i volumi digitali.
Scopri il primo numero di Appunti di Geopolitica: Il nuovo Occidente
Lo trovi qui a 4,99 euro