Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Bruno
1h

C’era molta angoscia nelle notti di mio padre buonanima che per campare la famiglia ed a causa di legittimissimo orgoglio di operaio intelligente aveva fruito di ascensore sociale (che allora c’era e funzionava) fino ad assurgere al grado ferroviario di Dirigente della Linea ed avere quindi il compito di garantire che i rotolanti veloci treni rimanessero entro le pesanti verghe d’acciaio che lor competono, e senza stritolare nessuno degli addetti alla manutenzione dei binari. E l’incolumità dei sottoposti era una solo delle cause di angoscia.

Delle angosce di Moretti non so nulla, ma sono certo che ne avesse, e di pene ora ne abbia.

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Davide Lonigro
17m

Il meraviglioso e azzeccassimo passaggio "nei nostri tribunali kafkiani" riassume al meglio la condizione della giustizia italiana. Ma lo stesso si potrebbe dire di altri apparati dello Stato. Un ripetersi di situazioni kafkiane. Solo che in questa, qualcuno finisce in carcere. In altri casi è costretto a pagare ammenda con un F24.

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Assolutamente, procediamo.

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