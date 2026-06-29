Moretti non sa letteralmente quale accusa deve respingere, se non quella assai generica di non aver fatto abbastanza per impedire che quel carro pieno di gas deragliasse e prendesse fuoco. L’accusa di non aver fatto una cosa puoi confutarla, l’accusa di non aver fatto un qualcosa di indefinitamente opportuno nei nostri tribunali kafkiani ti manda dritto in galera Giorgio Meletti

Che cosa ha fatto Mauro Moretti per prendersi una condanna a cinque anni di galera? La verità è che non lo sappiamo. Non lo sa nessuno, neppure i giudici che lo hanno condannato. Il punto è molto delicato.

Per fare un esempio comprensibile anche ai giureconsulti recentemente formatisi sulle trasmissioni televisive su Garlasco, Alberto Stasi è stato condannato per una cosa molto chiara: essere entrato in casa di Chiara Poggi e averla ammazzata colpendola con un oggetto atto all’uopo.

Poi ci sono gli innocentisti e i colpevolisti, ma la contesa tra i due schieramenti si svolge su un terreno comune: gli uni dicono che non è vero che è entrato in casa e l’ha uccisa, gli altri si dicono certi che sia entrato in casa e l’abbia uccisa.

Nelle polemiche di questi giorni sulla condanna di Moretti emerge un dato preoccupante, cioè che nessuno, dagli estensori di post deliranti su Facebook agli editorialisti di gran nome sui giornali, sa letteralmente di che cosa parla.

Moretti è condannato per “disastro ferroviario”, l’articolo 430 del codice penale è molto asciutto: «Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

Ma come avrebbe fatto Moretti a cagionare il disastro ferroviario? Nessuno lo sa.

Per i colpevolisti la condanna di Moretti è giusta per i seguenti motivi: è antipatico; all’indomani della tragedia (era amministratore delegato delle Fs) parlò in modo arrogante e poco empatico nei confronti delle vittime e delle loro famiglie; guadagnava un sacco di soldi; al processo è stato così arrogante da voler avere l’ultima parola (come è diritto di ogni imputato dai tempi di Beccaria, peraltro); se l’hanno condannato qualcosa avrà fatto; era ora di smetterla con l’impunità dei grandi manager.

Per gli innocentisti - che come i colpevolisti nulla sanno di un fatto di 17 anni fa e di un processo durato 13 anni - la condanna è ingiusta perché: Moretti è stato un grande manager; si è sempre dimostrato integerrimo; un manager non può essere condannato per “responsabilità oggettiva” o perché “non poteva non sapere”; infine il capolavoro: ecco perché bisognava votare sì al referendum.

Così, tanto per aggiungere confusione a confusione, si assimila il suo caso, con il mantra della “responsabilità oggettiva”, a quello di Giovanni Castellucci, ex capo di Autostrade per l’Italia, condannato per la strage di Avellino (2013) in cui morirono 40 persone cadendo su un autobus da un viadotto.

Ma c’è una differenza enorme: di Castellucci sappiamo esattamente di che cosa è stato accusato e di come secondo i giudici sia stato direttamente responsabile dell’incidente.

Ciò ovviamente non significa che possa legittimamente protestare la sua innocenza, ma nel caso specifico l’ex manager dei Benetton nega di aver commesso le azioni che i magistrati gli addebitano.

Mentre Moretti non sa letteralmente quale accusa deve respingere, se non quella assai generica di non aver fatto abbastanza per impedire che quel carro pieno di gas deragliasse e prendesse fuoco.

L’accusa di non aver fatto una cosa puoi confutarla, l’accusa di non aver fatto un qualcosa di indefinitamente opportuno nei nostri tribunali kafkiani ti manda dritto in galera.

Un giornale notoriamente pronto a giurare anche sull’innocenza di Totò Riina ha commentato così la condanna di Moretti: «Con questi precedenti, chi dall’estero potrà mai accettare con serenità di guidare una grande azienda italiana?». (Tranquilli ragazzi: farà freddo all’inferno prima che la mafietta dei manager italiani consenta a uno straniero di prendersi uno dei loro posti, e se mai capitasse per sbaglio, i colleghi saranno molto più lesti dei magistrati a farlo scappare a gambe levate).

Il problema di Moretti è che se i garantisti alla vaccinara lo difendono con argomenti del genere, è comprensibile che tra le persone comuni si diffonda la convinzione che i cinque anni di carcere sono il trattamento di favore che un sistema ingiusto ha riservato a un uomo che meritava l’ergastolo.

Veniamo dunque al punto.

Cosa (non) dice la sentenza

Nella sentenza della Cassazione dell’8 gennaio 2021, quella che ha definito la sua colpevolezza per la strage di Viareggio (29 giugno 2009, 32 morti), in 584 pagine non c’è una sola frase che descriva la fattispecie colposa di Moretti.

Quella che più assomiglia a un’accusa specifica è questa, a pagina 428: «L’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del “neminem laedere”».

Il principio giuridico alla base della condanna, fissato da una nota sentenza della Cassazione (Sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008, Rv. 239600), è quello secondo cui, per andare esente da colpa in caso di eventi dannosi o disastrosi, non è sufficiente rispettare gli obblighi di legge in termini di sicurezza e prevenzione ma bisogna andare al di là, inventarsi qualche cosa in più.

Questa sentenza della Cassazione viene chiamata in causa dagli stessi giudici di Cassazione quando qualcuno è accusato di un reato colposo senza che abbia violato norme specifiche.

I precedenti sarebbero degni di una serata di cabaret se i giudici di Cassazione fossero dotati di senso dell’umorismo.

Per esempio nel 2019 hanno affrontato il caso di un signore che ha messo la sua carriola sulla strada fuori del suo cortile mentre faceva lavori di giardinaggio all’interno. Un pedone passa, non vede la carriola, la urta, cade e si rompe la gamba.

Il padrone della carriola viene assolto perché il codice della strada obbliga alla segnalazione della carriola solo se stai facendo lavori stradali.

La Cassazione annulla l’assoluzione invocando l’obbligo del proprietario della carriola di salvaguardare la pubblica incolumità facendo anche qualcosa di più oltre a ciò che stabilisce la legge. Il che sembrerebbe anche ragionevole: dovevi pensarci che quella carriola messa lì poteva risultare pericolosa.

Solo che Moretti, anziché di una carriola, avrebbe dovuto occuparsi dei tre milioni e mezzo di treni merci circolanti in Italia.

Ma la stessa Cassazione si è espressa in modo opposto nel famoso processo della stufa. Un commerciante di Ivrea vende a una signora una stufa a pellet che le scoppia in faccia provocandole lesioni guaribili in giorni cinque.

Il tribunale di Ivrea stabilisce che sì, la stufa era perfettamente conforme alla Direttiva europea EN 14785, che non prevede l’obbligo di montare una valvola anti-scoppio, ma sancisce che la stessa direttiva «si limita a dettare solo dei requisiti minimi, per cui residua un margine di valutazione in concreto in capo al produttore».

Cioè il signore di Ivrea doveva fare di più.

A questo punto viene chiamata in causa la Cassazione che, richiamando la solita sentenza del 2008, argomenta così:

« Il grado di indeterminatezza della colpa generica deriva dalla impossibilità di positivizzare tutte le regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività pericolosa. Ma in tale inevitabile grado di indeterminatezza sta anche il pericolo che il processo di identificazione della regola violata risulti troppo simile ad un processo creativo, laddove esso non può che essere ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza».

La Cassazione stessa ci suggerisce dunque che la condanna di Moretti nasce da un “processo creativo”.

A Viareggio non è stata una carriola a provocare il disastro, ma un carro cisterna sottoposto a regole europee severissime di sicurezza.

Il problema è che quel carro apparteneva a una società tedesca ed era sottoposto alle regole tedesche, che chissà perché dovremmo supporre più lasche di quelle italiane.

Perché Moretti doveva inventarsi regole, restrizioni e controlli ulteriori su una materia normata in modo stringente dai governi e dai parlamenti?

Non è cambiato nulla

Quattro anni fa, dopo la sentenza di appello-bis, una delle più agguerrite familiari delle vittime, Daniela Rombi, ha detto: «Adesso la verità è emersa ancora più forte e decisa: confermando le condanne, la sentenza del processo di appello bis per la strage di Viareggio ribadisce che ci sono delle responsabilità precise e che riguardo alla sicurezza il sistema è totalmente sbagliato. In 13 anni non è stato fatto nulla per cambiare le cose».

Adesso che gli anni sono 17, quale delle misure di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica - per non aver disposto le quali sono finiti in galera Moretti e altri importanti manager delle Fs, da Michele Elia a Vincenzo Soprano - sono state adottate? Lo dicono le famiglie delle vittime: nessuna. E sapete perché? Perché nessuno sa quali dovrebbero essere queste misure che Moretti non ha adottato. Però, nel dubbio, lo hanno mandato in galera.

Il deragliamento di Viareggio è stato provocato dalla rottura di un asse del vagone incriminato, e l’asse si è rotto perché era difettoso, solo che i prescritti controlli sulla saldezza dell’acciaio erano stati fatti male.

Era un carro tedesco e per la strage sono stati condannati due signori dal nome tedesco a 9 anni e mezzo ciascuno, più un altro tecnico a 9 anni e altri tre a 7 anni.

L’elemento più triste è proprio che i veri responsabili della strage di Viareggio sono stati trovati e pesantemente condannati, ma non erano pop.

La magistratura italiana sembra non aver avuto il coraggio di dire alle famiglie delle vittime che i loro cari sono morti per colpa di tale Kogelheide Reiner e tale Linowski Peter. Però ha avuto il coraggio di condannare Mauro Moretti senza dirgli che cosa ha fatto.

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