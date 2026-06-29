Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Paolo Bisol
1h

Articolo convincente. Mi piacerebbe leggere una relazione tecnica del ministro preposto. Solo per avere una spiegazione chiara sulla scelta nucleare. Intanto oggi fa molto caldo, ma come dice il ministro, siamo in estate: tutto normale.

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Mariano da Ronch
1h

A parte il tono del pezzo, come sempre polemico e pretestuosamente ironico, la conclusione è che, come al solito, qui da noi non si può fare mai niente. Anzi, peggio: qualunque cosa si faccia non va mai bene. Tranne la litania sulle rinnovabili, che per altro già facciamo con discreto successo. Checché ne dica l'estensore.

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Assolutamente, procediamo.

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