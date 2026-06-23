Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Vincenzo
9m

Quanto ci manchi, Michela!

Ho letto qualcuna delle tue opere, ma quello che mi manca di più è il cipiglio, e la puntualità nelle risposte ai vari personaggetti dei talk-show.

Mai ipocrita! Mai smentibile. Per questo c'è tanto rancore nei tuoi confronti!

Magari ci si vede di là.

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Avatar di Luca P.
Luca P.
10m

Bellissimo pezzo, davvero onesto. Potrei persino avanzare ipotesi su chi può averlo scritto: ho un paio di nomi in testa, ma li tengo per me. Purtroppo anche questo pezzo dimostra una cosa (per me terribile): come accaduto con Pasolini e Fortini, non vedo ancora chi potrebbe sostituire o addirittura rimpiazzare Michela Murgia nel dibattito e nella riflessione pubblica.

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Assolutamente, procediamo.

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