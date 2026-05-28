Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Michele Chiusi
3h

non poteva essere più chiaro.

sono molto in sintonia con la parte relativa alla coscienza e al limite.

al netto della follia dell'immortalità un pò meno sul piano teorico sul transumanesimo. già il termine è sbagliato secondo me, nulla che possa provenire da un uomo può essere considerato non umano come nulla che esiste o possa esistere in natura può essere considerato innaturale

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Assolutamente, procediamo.

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