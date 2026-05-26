La sfida che Papa Leone avverte è radicale, perché l’intelligenza artificiale sposta il dibattito su categorie teologiche come l’anima e la coscienza in laboratori privati gestiti da nerd miliardari che hanno letto solo fantascienza

C’è un aspetto cruciale della presentazione dell’enciclica di Papa Leone XIV che mi ha lasciato piuttosto perplesso: perché dare il palco a uno dei protagonisti del settore, cioè l’azienda Anthropic che produce Claude?

Alla presenza di Robert Francis Prevost, in Vaticano, c’era anche Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic, per celebrare la pubblicazione di Magnifica Humanitas.

Invitare uno di quelli che sta costruendo l’intelligenza artificiale mentre si presenta il più importante documento programmatico di un pontificato che mette in guardia dai rischi della trasformazione tecnologica non è come parlare di ambiente dando il palco a un petroliere o di pace con un costruttore di droni?

Al netto di ogni analisi teologica e di dottrina (su questo rimando al bel pezzo per Appunti di Andrea Cavallini), è intorno alla presenza di Olah a fianco del Papa che bisogna ragionare per discutere le potenziali implicazioni di una enciclica che ha l’ambizione di influenzare il tempo che racconta, quello dell’ascesa dell’intelligenza artificiale.

Non solo Trump