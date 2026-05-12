Come ci rapportiamo a un’intelligenza che nessuno ha progettato e che non sappiamo leggere? La domanda non è teorica: le IA che usiamo ogni giorno vengono addestrate, non programmate, e così non sappiamo con esattezza come rappresentino la realtà al proprio interno Nello Cristianini

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Esce oggi il nuovo libro di Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all’università di Bath e tra le voci più presenti nel dibattito sull’intelligenza artificiale in Italia, con libri che combinano rigore e capacità divulgativa. Dopo La Scorciatoia, Machina Sapiens e Sovrumano, per il Mulino arriva il quarto volume della serie Forma Mentis - La corsa per decifrare i pensieri delle macchine.

Nello è un amico di Appunti da molto tempo, e ha scritto molti pezzi. In occasione dell’uscita del libro ha preparato un articolo che ne condensa l’essenza sottoforma di una lettera ai suoi studenti.

Buona lettura,

Stefano Feltri

Cari studenti,

ci sono momenti in cui la realtà corre più veloce delle categorie che usiamo per descriverla. Le discussioni sull’intelligenza artificiale lo mostrano ogni giorno: le parole che abbiamo, umano, meccanico, intelligente, automatico, non riescono più a spiegare quello che tutti osserviamo. Non è un problema tecnico. È un problema concettuale, e quindi anche filosofico, e quindi anche vostro.

Chi è già sistemato tende a difendere le categorie in cui ha investito. Voi no, o almeno non ancora. Questo è il vantaggio dei giovani: non tanto la freschezza, quanto la libertà.

* * *

Di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo come l’intelligenza artificiale, rischiamo di rifugiarci negli estremi: o proiettiamo sulle macchine una mente di tipo umano, o le liquidiamo come semplici giochi statistici. Entrambe le posizioni tradiscono la mancanza di strumenti concettuali adeguati.

Nel 2026, i sistemi di IA svolgono compiti che richiedono intelligenza reale e in molti casi superano le capacità umane. Ignorarlo è ozioso, antropomorfizzarli è fuorviante.

Vi dico il punto a cui sono arrivato io, il resto dipendera’ anche da voi.

Come ci rapportiamo a un’intelligenza che nessuno ha progettato e che non sappiamo leggere? La domanda non è teorica: le IA che usiamo ogni giorno vengono addestrate, non programmate, e così non sappiamo con esattezza come rappresentino la realtà al proprio interno.

La risposta tradizionale è che si tratta di modelli statistici che apprendono correlazioni e predicono la parola successiva.

Certamente vero, ma questa non può essere una spiegazione quando li vediamo fare diagnosi, tradurre testi, dimostrare teoremi.

È quasi un rifiuto di spiegare: come dire che il comportamento di una gatta con i gattini è spiegato dalla chimica. E poi ci stupiamo se qualcuno finisce per antropomorfizzarli.

Per fare ordine bisogna prima capire che i fenomeni si spiegano a diversi livelli di astrazione, e il compito dello scienziato è trovare quello appropriato.

Nessuno recensisce un film analizzando i pixel dello schermo. Viste alla distanza giusta, le reti neurali che governano Claude, GPT e gli altri non rigurgitano frasi, o selezionano parole a caso: invece formano rappresentazioni interne del mondo, che oggi possiamo interpretare.

Non pappagalli stocastici, ma modelli astratti della realtà, immensi, anche se ancora primitivi, e costruiti dalle macchine stesse.

* * *

Investigando l’interno di queste immensi strutture si scoprono concetti astratti creati per rappresentare idee utili. Ad esempio, la stessa domanda, posta a Claude, può attivare segnali interni che rappresentano, ad esempio: lingua italiana, tono manipolativo, linguaggio scientifico, tema di chimica, richiesta pericolosa.

Ciascuna di queste categorie - ne sono state scoperte a milioni - viene creata durante l’addestramento e assegnata a un gruppo specifico di neuroni, e questi possono a loro volta attivare altri concetti: rifiuto di rispondere, uso di lingua italiana.

Solo dopo questo punto l’IA assembla la risposta: lungi dal rigurgitare frasi già viste, questi sistemi prima comprendono, poi decidono, poi rispondono.

Tutti questi dettagli si perdono, se ci accontentiamo di dire “hanno fatto calcoli statistici“. La vera domanda è: quali calcoli, quali conoscenze, a quale livello. Non il livello delle parole, ma quello dei significati.

I ricercatori riescono a manipolare questi processi dall’esterno, inducendo la macchina a rispondere a richieste pericolose o a cambiare lingua. Ed è solo l’inizio di quello che i ricercatori chiamano scherzosamente “la biologia dei modelli”, per distinguerla dal livello inferiore, che chiamano “la fisica dei modelli”. Sono due livelli di descrizione diversi, io li chiamo MICRO e MESO.

* * *

Eccoci qui, nel maggio 2026, davanti a un nuovo mondo, macchine che risolvono problemi cognitivi complessi. Fatte da noi, che ora fatichiamo a comprenderle. Non umani, non pappagalli: i primi esempi di uno spazio vastissimo di intelligenze possibili, che dobbiamo ancora esplorare e imparare a nominare.

Alcuni studiosi si avventurano verso livelli di astrazione ancora più alti, e qui diventano preziosi i contributi di psicologi e umanisti, che osservano il comportamento con categorie diverse da quelle degli ingegneri.

I filosofi ci ricordano che non c’è niente di male a usare un linguaggio intenzionale, quando fatto con cura.

Se un programma scacchistico muove la regina, preferite spiegarlo descrivendo gli elettroni nel microprocessore, i bit nella memoria del computer, o dicendo che sposta la regina perché non vuole che sia mangiata dal pedone? Scegliete sempre il livello che semplifica le vostre previsioni.

Io chiamo questo terzo livello MACRO. Ogni scienziato sa che il primo compito è trovare il livello di descrizione appropriato: la psicologia non è biologia applicata, e la biologia non è chimica applicata. A ogni livello si usano concetti e metodi diversi, ed è giusto che sia così.

E così è arrivata l’ora degli umanisti, perche’ quando si puo’ parlare a una macchina, e questa risponde, e’ solo questione di tempo prima che certe domande bussino alla porta.

Una nuova generazione di scienziati e filosofi è già all’opera, di nuovo insieme, ciascuno con la sua Forma mentis, per fare luce e pulizia. Sono questi i momenti in cui mi viene voglia di tornare studente. Ma c’è almeno una cosa che posso fare: incoraggiarvi e applaudirvi.

Nello

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