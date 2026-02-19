Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Paolo Bisol
Paolo Bisol
3h

A me no. Sarò sfortunato!

Rispondi
Condividi
Avatar di Roberta Baraldi
Roberta Baraldi
2h

La risposta alla domanda finale è MAI.

Rispondi
Condividi
Ancora 2 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura