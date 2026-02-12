Appunti di libri: Capitalismo feudale - con Roberto Seghetti

Quei privilegi antichi sono nascosti dentro lo sviluppo di un capitalismo tutto nuovo, modernissimo, tanto avanzato dal punto di vista dell’innovazione economica e scientifica quanto capace di travolgere il progresso sociale e politico nato dalla triade illuminista liberté, égalité, fraternité; un capitalismo tanto efficiente nella moltiplicazione della ricchezza individuale quanto abile nel demolire, soprattutto quando si combina con le nuove e potenti tecnologie digitali, le strutture delle democrazie contemporanee, le libertà e le sicurezze che abbiamo conosciuto, in modo particolare dal secondo dopoguerra Roberto Seghetti

Roberto Seghetti è una delle firme più apprezzate di Appunti, con i suoi articoli sulla politica economica, sul fisco e sulle trasformazioni dell’economia.

Per Laterza ha appena pubblicato un libro importante che presentiamo in questo video: Capitalismo feudale - Come liberismo e tecnologia hanno portato indietro le lancette della storia.

In questo episodio si parla di:

A cosa servono i ricchi? E davvero dobbiamo cercare di attirarli con incentivi fiscali?

Cosa c’è di diverso in questa nuova generazione di tecno-oligarchi ostili alla democrazia?

Una certa uguaglianza tra cittadini è la premessa per la libertà?

I partiti di sinistra da dove dovrebbero cominciare per contrastare questa deriva feudale delle nostre società?

La presentazione dell’editore

I diritti non sono più uguali per tutti. I doveri sono in carico solo a chi non può eluderli. Si diffonde l’idea che i vincenti del capitalismo siano ‘uomini diversi’, superiori, a cui i più deboli si devono affidare per essere meglio governati e protetti, secondo una logica feudale.

Il mondo nuovo cui siamo approdati somiglia sempre di più a quello dell’ancien régime.

Roberto Seghetti

Roberto Seghetti, giornalista, ha lavorato per Agi, “Paese Sera”, “Il Messaggero” e “Panorama” occupandosi di economia. È stato dirigente del sindacato dei giornalisti e, durante il secondo governo Prodi, portavoce al ministero dell’Economia per la parte Finanze. Ha insegnato nel master di giornalismo della Lumsa, diventandone direttore. Durante le segreterie di Pier Luigi Bersani e Guglielmo Epifani è stato capo dell’ufficio stampa del PD. Tra le sue pubblicazioni, La bussola dell’informazione (Franco Angeli 1998) e Le tasse sono utili (Nutrimenti 2024).

